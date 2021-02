Rita Dalla Chiesa ha speso parole al vetriolo nei confronti di Antonella Elia, in particolare sul suo ruolo di opinionista nella squadra del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La storica conduttrice di Forum, che in passato ha avuto modo di lavorare al fianco della Elia, ha raccontato di non riconoscerla più. Non si spiega il motivo di tanta "acidità" nei confronti dei concorrenti, soprattutto delle donne. Un atteggiamento di poco gusto che, secondo la conduttrice, potrebbe scaturire dalle delusioni d'amore ricevute dal suo ex compagno Pietro Delle Piane.

Rita Dalla Chiesa: "Antonella Elia ce l'ha con se stessa"

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Rita Dalla Chiesa ha bocciato, di fatto, il ruolo di Antonella Elia nei panni di opinionista. Troppo dura, scontrosa e accanita contro le donne: "Sembra che ce l'abbia con qualcuno, o probabilmente ce l'ha solo con se stessa", ipotizza la conduttrice che conosce la Elia da anni. "Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi alle altre donne". L'opinionista dunque starebbe soffrendo ancora per la sua relazione finita lo scorso inverno. Era stata lei a prendere la decisione definitiva di lasciare il compagno. A dicembre 2020, Delle Piane era intervenuto a Domenica Live per spiegare: "L’ho delusa, l’ho ferita. Non c’è un tradimento ma l’ho delusa profondamente e questo mi addolora moltissimo".

Antonella Elia contro le donne del GFVip

Lo scorso novembre il volto di Forum aveva preso le difese di Elisabetta Gregoraci, nel mirino delle accuse di Antonella Elia: "Adesso basta attaccarla su Briatore". Rita Dalla Chiesa torna all'attacco questa volta per difendere Samantha De Grenet, dopo il duro scontro che la concorrente ha avuto con la Elia lo scorso gennaio. "Conoscendo Antonella penso che ci sia rimasta male quando ha scoperto di aver urtato la sensibilità della De Grenet. Ma pur avendo la possibilità di scusarsi non l’ha fatto". La conduttrice di è detta stupita dagli insulti della Elia (“Una stro***, borgatara ripulita male e pure ingrassata”): "Certe parole o prese di posizione non le appartengono". Per questo l'opinionista dovrebbe stare attenta "perché così rischia di rovinarsi la carriera".