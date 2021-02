Mercoledì 3 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie a IlVicoloDelleNews è possibile apprendere alcune anticipazioni su quanto sarebbe accaduto in studio. Secondo quanto riportato dal sito, si sarebbe concesso ampio spazio al rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La loro conoscenza procede tra gelosie e alti e bassi.

Riccardo non accetta che Roberta senta un altro

Secondo quanto riporta IlVicoloDelleNews, Maria De Filippi avrebbe fatto accomodare al centro Riccardo Guarnieri e Alessandro. Davanti a loro si sarebbero posizionate cinque dame. Tra loro, anche Roberta Di Padua. Così, Riccardo sarebbe apparso risentito. Avrebbe spiegato che in mattinata avrebbe sentito Roberta, dicendole delle parole importanti che non le ha mai detto. Tuttavia, si sarebbe detto basito per la scelta fatta dalla dama del Trono Over di sentire anche Alessandro. Riccardo sarebbe stato talmente furioso da lasciare lo studio.

Riccardo si rifiuta di scegliere Roberta Di Padua

Vedendo Riccardo Guarnieri lasciare lo studio, Roberta Di Padua lo avrebbe seguito. Secondo quanto riportano le anticipazioni de IlVicoloDelleNews, i due sarebbero poi rientrati in studio fornendo qualche dettaglio in più sui motivi di tensione tra di loro. Roberta avrebbe spiegato che da due settimane non vedeva Riccardo. I due, tuttavia, avrebbero continuato a sentirsi assiduamente. Quando finalmente sono riusciti a rivedersi, Di Padua sarebbe rimasta molto delusa perché Riccardo non le avrebbe concesso neanche un bacio, ma solo qualche abbraccio. Dunque, la donna non riuscirebbe più a sentire in lui la passione di due anni fa. Riccardo, però, inaspettatamente avrebbe confidato che lui – come Roberta – sarebbe ormai a un passo dall'amore, ma preferirebbe trattenersi per il momento. Maria De Filippi gli avrebbe proposto la cosa più logica da fare: uscire dal programma con Roberta e viverla fuori. Riccardo, però, avrebbe preferito di no.