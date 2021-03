Raoul Bova è stato protagonista di un momento emozionante a Canzone segreta, nella puntata in onda venerdì 26 marzo. L'attore ha ricevuto ben due sorprese musicali, con Irene Grandi e i Neri per caso, e la visita di un amico speciale: il nuotatore Manuel Bortuzzo, con cui è nata una bellissima amicizia. Visibilmente commosso, Bova ha annunciato ufficialmente il progetto filmico che ha portato avanti con Bortuzzo e che presto vedrà la luce.

Raoul Bova a Canzone segreta

Nella prima parte della sorpresa, la sorella e gli amici di Bova hanno raccontato quanto l'attore abbia sofferto per la perdita dei genitori e come non abbia mai dimenticato le sue origini e l'amore per il mare. L'acqua è il suo elemento e la sua grande passione, come ha ricordato anche l'amatissima compagna Rocío Muñoz Morales, mamma delle sue figlie Luna, che gli ha dedicato un pensiero emozionante: "Il nostro amore è unico, speciale, maturo, rispettoso. Ti amo, uomo della mia vita, tua per sempre Rocio". Le "canzoni segrete" sono state due: Irene Grandi ha cantato Se mi vuoi, pezzo dei tempi del sodalizio con Pino Daniele, e i Neri per caso hanno eseguito A mano a mano di Rino Gaetano. Anche alcuni amici dalla Calabria sono intervenuti sul palco del programma di Serena Rossi.

L'annuncio con Manuel Bortuzzo

Grandissima l'emozione alla vista di Manuel Bortuzzo, l'atleta 22enne, grande promessa del nuoto italiano, che nel 2019 è rimasto paralizzato a causa del ferimento in una sparatoria a Roma. Con lui il papà Franco, anch'egli grande amico di Bova. "Abbiamo condiviso tanto in così poco tempo, mi sento fortunato a essere parte della tua famiglia, se così possiamo dire. È stato tanto intenso quanto vero", ha detto Manuel, che ha ufficializzato il "progettino iniziato quasi due anni fa. Il nostro film, Ultima gara". Bortuzzo e Bova hanno infatti girato una pellicola, insieme a stelle del nuoto italiano come Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla. "Ho trovato questi grandi campioni. Ci siamo scoperti uomini", ha spiegato Bova, che è stato campione giovanile di nuoto e ancora oggi lo pratica regolarmente.

Di cosa parla il film Ultima gara

Il film, girato da Marco Renda, racconta le vite di cinque amici-colleghi nuotatori. Il personaggio di Bova si fa aiutare si fa aiutare dai campioni ad allenarsi per battere in staffetta il record del mondo categoria master, in onore del padre. Bova aveva presentato il progetto all'ultimo festival di Giggoni, spiegando di aver conosciuto Manuel Bortuzzo in un momento difficile, dopo la perdita dei suoi genitori: "Ho trovato in lui la forza di reagire, la voglia di vivere. Lui ha trovato in me un supporto e abbiamo cominciato a guardare insieme verso il futuro".