Temptation Island torna con la terza puntata di questa edizione, che andrà in onda alle ore 21:35 di lunedì 12 luglio, in prima serata su Canale 5. Filippo Bisciglia guiderà le coppie nella terza tappa del loro viaggio nei sentimenti, che nelle scorse settimane passate nel villaggio ha già provocato non pochi scossoni. Non hanno retto alla pressione del gioco Tommaso e Valentina, che dopo il falò di confronto hanno deciso di lasciare il programma separati. Il 19enne infatti non avrebbe tollerato le scelte della fidanzata tanto da scatenare la sua gelosia alimentando la passione con la single Giulia. Nella terza puntata, nuovi imprevedibili colpi di scena, in particolare per la coppia formata da Claudia e Ste, che potrebbero rischiare l'eliminazione dal gioco. Ecco dove vedere la puntata in diretta streaming e quando va in onda la replica in tv.

Temptation Island in streaming, dove vedere la terza puntata

La terza puntata di Temptation Island va in onda su Canale 5 alle 21:35 circa, ma in alternativa è possibile seguirla anche da pc o smartphone alla stessa ora, in diretta streaming sul sito Mediaset Play. In alternativa basta collegarsi sul sito di Witty Tv o sull'app Mediaset Play, per chi volesse seguire la puntata direttamente su smartphone.

Quando va in onda la replica della terza puntata su La5, Mediaset Play e Witty

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi su Canale 5 durante la messa in onda della puntata, l'appuntamento è per martedì 13 luglio con la replica su La5 (canale 30) a partire dalle 21:10. Sono invece sempre disponibili, in qualunque momento, le repliche via web su Mediaset Play e su Witty Tv. Qui, infine, il giorno successivo alla puntata è possibile trovare contenuti extra esclusivi, come clip e interviste ai protagonisti di questa edizione, diramati anche sulle pagine social (Facebook, Instagram e Twitter) di Temptation Island, per restare sempre connessi.