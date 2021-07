C'è grande attesa per la terza puntata di Temptation Island 2021 in onda lunedì 12 luglio su Canale 5. Cosa succederà alle cinque coppie che sono rimaste in gara? Di certo, tra le vicende più attese di sono quelle di Ste e Claudia. Nella prossima puntata, lui vedrà alcuni filmati della fidanzata e probabilmente non gradirà affatto quello che ci sarà nei monitor. La coppia, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe persino essere squalificata perché ci sarebbe stata una violazione del regolamento da parte di Ste. Stando ai filmati, qualcuno ha infranto le regole: sono stati proprio Ste e Claudia?

Ste Socionovo è corso da Claudia Venturini

Stando a quanto diffuso in rete nei giorni scorsi, una coppia sarebbe stata squalificata perché un fidanzato avrebbe violato le regole, potrebbe trattarsi proprio della coppia marchigiana: Ste Socionovo, ormai pazzo per quello che avrebbe visto nei teleschermi, avrebbe deciso di correre da Claudia Venturini. Ovviamente siamo nel campo della pura teoria, dobbiamo vedere se queste voci saranno quindi confermate nella terza puntata, in onda domani lunedì 12 luglio su Canale 5. Prima di loro, la voce era ricaduta su Tommaso e Valentina, ma la coppia ha scelto di uscire separata dal programma dopo la seconda puntata e quindi questa ipotesi è decaduta.

Le immagini poco chiare

Nelle immagini trasmesse da Mediaset non è molto chiaro se si tratta proprio di Ste Socionovo; se è proprio lui a far volare le sedie e i tavoli dopo aver visto Claudia ballare con un ragazzo. Sono tutte ipotesi e non resta quindi che aspettare domani sera per la terza puntata di Temptation Island 2021 che è anche il giro di boa per questa edizione che sembra essere di gradimento visti i buoni ascolti tv.

Chi sono Ste e Claudia di Temptation Island

Ma chi sono Ste e Claudia di Temptation Island 2021? Claudia è una 26enne e sta con Stefano da 4 anni e mezzo ed è andata subito a convivere con lui. I due vivono a Falconara Marittima, in provincia di Ancona nelle Marche. Stefano ha 30 anni e di professione è impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona. Al momento non risultano profili attivi dei due su Instagram e Facebook.