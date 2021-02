Un nuovo e severissimo provvedimento disciplinare ha investito la classe di Amici 20 a poche settimane dal serale. Anche questa volta, le performance e la gara non c'entrano nulla: come già accaduto ad Amici a dicembre, i ragazzi sono stati rimproverati per il troppo disordine e la scarsa cura degli ambienti in cui vivono. La produzione ha invitato i cantanti e i ballerini a rintracciare i nomi dei responsabili o, in alternativa, ad andare in puntata sabato senza fare le prove e con delle assegnazioni nuove. I ragazzi hanno preferito fare i nomi, con la sola eccezione di Enula, che ha preferito non puntare il dito contro nessuno e ha quindi accettato di saltare la puntata. I più votati sono stati Aka7even (Luca Marzano), Ibla (Claudia Iacono) e Alessandro Cavallo: la loro maglia è sospesa e i tre non si esibiranno nella puntata di sabato. Inoltre, dovranno saltare le lezioni e prepararsi da soli, senza l'aiuto degli insegnanti.

Il rimprovero di Lorella Cuccarini ad Alessandro

Il più abbattuto da questa decisione è stato Alessandro, che è convinto di non aver sbagliato e ha avuto un confronto con una severa Lorella Cuccarini: "Da te non me lo sarei mai aspettato, Alessandro. Sono usciti tre nomi e tu sei uno dei tre. Quindi devo pensare che all'interno del gruppo non ti interessi del lavoro nella casa. Mi spiace che arrivi un provvedimento per cose che non c'entrano niente con la sala prove. Ora stiamo una settimana senza lavorare". Alessandro, però, ha negato assolutamente di essere responsabile: "Non cucino tutto il giorno, ma io ho sempre fatto il mio, non mi sento colpevole". Poi, tornato nella casa, è scoppiato a piangere: "Chi me la ridà indietro questa settimana? È tantissimo".

La decisione dei ragazzi di Amici

Da notare che la produzione di Amici ha consentito ai ragazzi la possibilità tornare sulla propria decisione, annullare la precedente votazione e accettare una punizione generale, consistente in un'esibizione auto-preparata per tutti, senza prove e con l'assegnazione di nuovi brani e coreografie. La classe si è spaccata in due: alcuni hanno deciso di confermare i nomi fatti, altri hanno chiesto di annullare i voti accettando di pagare pegno tutti insieme, convinti, dopo tre mesi, di avere tutti gli strumenti per prepararsi autonomamente. Alla fine, però, la maggioranza ha votato per la conferma dei nomi. Dunque, Aka7even, Ibla, Alessandro ed Enula hanno perso momentaneamente la maglia e non si esibiranno nella puntata di sabato 27 febbraio.