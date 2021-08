Problema tecnico per Rai1, salta Estate in diretta e va in onda Techetechetè Problema tecnico per Rai1. Nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto, è saltata la messa in onda del programma Estate in diretta, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Gli spettatori hanno notato lo schermo nero per alcuni secondi, poi è andato in onda Techetechetè per dieci minuti. Ecco cosa è successo.

A cura di Daniela Seclì

Problema tecnico per Rai1. Nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto 2021, la trasmissione Estate in diretta è stata sospesa per un problema tecnico. L'inconveniente si è verificato alle ore 16:20. Gli spettatori hanno assistito a un'interruzione che si è protratta per circa quindici minuti e durante la quale, la trasmissione condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini è stata sostituita da Techetechetè. La conduttrice, una volta tornata in onda, si è scusata. Ecco cosa è successo.

Salta la corrente elettrica nella sede di via Teulada

A partire dalle ore 15:40, su Rai1 era in onda il programma Estate in diretta condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. I conduttori, intorno alle ore 16:20, hanno lanciato un servizio firmato da Ilaria Grillini che ricordava i momenti più emozionanti del matrimonio tra Harry e Meghan Markle. A un certo punto, però, il servizio si è interrotto e lo schermo è risultato nero. L'interruzione è durata per poco più di quaranta secondi, fino a che è partita la pubblicità. Poco dopo, ha avuto inizio una replica del programma Techetechetè, in particolare una puntata dedicata ai Pooh.

Dopo quindici minuti, Estate in diretta è tornato in onda

Secondo quanto riporta Leggo.it, il problema tecnico che si è verificato e che ha causato la sospensione del programma Estate in diretta sarebbe legato alla corrente elettrica, improvvisamente saltata. Intanto, dopo quindici minuti la trasmissione è tornata in onda. Giusto in tempo per dare la linea al Tg1. Prima, però, la conduttrice Roberta Capua ha preso la parola e ha spiegato che si è verificato un problema tecnico e che dunque, la temporanea sospensione di Estate in diretta non è dipesa da loro. Dopo essere ripreso, il programma Estate in diretta ha continuato regolarmente e senza ulteriori intoppi.