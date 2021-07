Techetechetè fa spazio a Riccardo Muti, su Rai1 arriva il concerto a Palazzo del Quirinale Giovedì 29 luglio sarà il maestro Riccardo Muti a riempire la serata di Rai1, con la messa in onda alle ore 20.30 del suo concerto in cui dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che lui stesso ha fondato nel 2004. L’evento rientra nel programma di celebrazioni per il G20 della Cultura e si terrà al Palazzo del Quirinale.

A cura di Andrea Parrella

Cambio di programmazione su Rai1. Giovedì 29 luglio sarà il maestro Riccardo Muti a dare al pubblico della prima rete il benvenuto nella prima serata, con la messa in onda alle ore 20.30 del suo concerto in cui dirige l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che lui stesso ha fondato nel 2004. L'evento rientra nel programma di celebrazioni per il G20 della Cultura e si terrà al Palazzo del Quirinale.

Lo spazio dell'access prime time di Rai1, che sostituirà solo per questa sera l'appuntamento fisso con Techetechetè, sarà quindi dedicato a una delle più celebri pagine del repertorio sinfonico. Si tratta della Sinfonia n. 9 in mi minore, comunemente nota come Sinfonia "Dal Nuovo Mondo", composta dal compositore boemo Antonín Dvořák durante il soggiorno americano e da lui inviata agli amici in patria come un messaggio dal Nuovo Mondo, appunto, che ha poi dato il soprannome alla stessa sinfonia.

La sinfonia è tra le più celebri nel suo genere ed è stata eseguita per la prima volta nel 1893 alla Carnegie Hall di New York, quando a dirigere l'orchestra c'era Anton Seidl. Una sinfonia che è il risultato di un approccio tradizionale e fortemente legato alla nostalgia per la terra lontana, al quale si aggiunge la commistione di diversi ritmi e temi riferiti al mondo che Dvořák stava scoprendo e quindi evocava, come i canti neri e delle melodie degli indiani d'America..

L'evento televisivo, curato da Rai Cultura, non è il primo di questa estate che le reti generaliste Rai dedicato alla musica classica, lirica e opera. Dal 27 luglio Pippo Baudo è tornato in onda su Rai3, al fianco di Antonio Di Bella, per raccontare la grande opera che torna in scena all’Arena di Verona. Un ciclo di appuntamenti speciali con alcuni dei titoli più amati e conosciuti del repertorio italiano che terrà compagnia al pubblico della prima serata di Rai 3, spalmato su tre martedì tra luglio e agosto.