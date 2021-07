Prima riunione Cda Rai: Soldi nuova presidente, Fuortes è l’amministratore delegato La prima riunione del nuova Cda ha ratificato le nomine di Carlo Fuortes come amministratore delegato e quella di Marinella Soldi alla presidenza. Quest’ultima dovrà passare anche dal voto della commissione di Vigilanza, che appare uno scoglio più complesso viste le polemiche e i malumori per il suo passato in Discovery e l’acquisizione, al tempo, del documentario su Firenze di Renzi.

A cura di Andrea Parrella

Prende il via il nuovo corso della Rai. Si è svolta la prima riunione del nuovo Cda, che ha ratificato le nomine del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato. Si tratta di Marinella Soldi, indicata dal presidente del consiglio Draghi, e Carlo Fuortes. Il voto ha visto favorevoli in entrambi i casi Francesca Bria (quota Pd), Simona Agnes (quota Forza Italia), Igor De Biasio (quota Lega), Alessandro Di Majo ,(quota M5s) e lo stesso Carlo Fuortes in qualità di consigliere anziano.

Per la neopresidente ci sarà un ulteriore passaggio, ovvero il voto in commissione parlamentare di Vigilanza, dove dovrà ottenere l'approvazione di almeno due terzi dei componenti. Partita affatto semplice, se si considerano i malumori dell'unico partito di opposizione in parlamento, Fratelli d'Italia, che non ha ottenuto nemmeno un posto in Cda. Soldi potrebbe inoltre essere ostacolata dai 5 Stelle per il suo ruolo di ex Ceo in Discovery. Durante la sua reggenza era stato infatti trattato l'acquisto del contestato documentario "Firenze secondo me", ora al centro di un'inchiesta giudiziaria in cui sono coinvolti l'ex premier Renzi e l'agente Lucio Presta.

Chi è Carlo Fuortes

Carlo Fuortes è sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025. È un manager e un economista specializzato in cultura. Si è occupato della gestione dei teatri, dei musei, di spettacolo dal vivo, televisione, cinema per conto di imprese pubbliche e private, musei statali e comunal, enti locali. È stato allievo di Paolo Sylos Labini e Luigi Spavento presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dove si è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche. È stato, dal 2003 al 2015, Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma e ha gestito l’Auditorium Parco della Musica.

Chi è Marinella Soldi

Marinella Soldi è attualmente Presidente della Fondazione Vodafone Italia nonché Consigliere indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. È nata a Figline Valdarno, in provincia di Firenze ed è cresciuta a Londra dove si è laureata in Economia presso la London School of Economics. Ha iniziato la sua carriera come consulente strategico in McKinsey Company. Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching occupandosi di leadership coach per le più importanti aziende nel campo dei media e dell'hi-tech. È stata nel senior management di Mtv Europe e Mtv Italia, a Milano.