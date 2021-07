Così cambia il Cda Rai: ecco i nuovi eletti, oggi intesa su Fuortes ad e Soldi presidente Sono stati eletti due nuovi membri del Cda Rai: per il Senato, Igor De Biasio, proposto dalla Lega, con 102 voti, e Alessandro Di Majo, per il Movimento Cinque Stelle. Alla Camera, invece sono stati votati Francesca Bria e Simona Agnes, eletti con 162 e 161 voti. Nella giornata di oggi, la vigilanza si pronuncia su Marinella Soldi nuova presidente.

Nella giornata di ieri, l’aula del Senato ha eletto, come sua competenza, due nuovi membri del Cda Rai. Sono Igor De Biasio, proposto dalla Lega, con 102 voti, e Alessandro Di Majo, per il Movimento Cinque Stelle, che ha ricevuto 78 voti. Il candidato di Fratelli d'Italia, Giampaolo Rossi, ha ricevuto 20 preferenze. Tredici, invece, sono state le schede bianche. Alla Camera, invece sono stati votati Francesca Bria e Simona Agnes, eletti con 162 e 161 voti.

Il voto della Commissione di Vigilanza sul Presidente

Marinella Soldi dovrebbe essere la prossima presidente della Rai, ma dovrà pronunciarsi la commissione di Vigilanza con il voto. Ne servono 27 su 40 e qualora non si raggiunga questa cifra, sarà un'estate particolarmente ballerina per l'esecutivo. Nella giornata di oggi ci sarà l'assemblea dei soci della Rai e nel pomeriggio le proposte di Mario Draghi, i nomi di Carlo Fuortes come nuovo amministratore delegato e Marinella Soldi presidente, dovrebbero ricevere l'ok dal consiglio dei ministri.

Chi è Carlo Fuortes

Carlo Fuortes è sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025. È un manager e un economista specializzato in cultura. Si è occupato della gestione dei teatri, dei musei, di spettacolo dal vivo, televisione, cinema per conto di imprese pubbliche e private, musei statali e comunal, enti locali. È stato allievo di Paolo Sylos Labini e Luigi Spavento presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dove si è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche. È stato, dal 2003 al 2015, Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma e ha gestito l’Auditorium Parco della Musica.

Chi è Marinella Soldi

Marinella Soldi è attualmente Presidente della Fondazione Vodafone Italia nonché Consigliere indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. È nata a Figline Valdarno, in provincia di Firenze ed è cresciuta a Londra dove si è laureata in Economia presso la London School of Economics. Ha iniziato la sua carriera come consulente strategico in McKinsey Company. Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching occupandosi di leadership coach per le più importanti aziende nel campo dei media e dell'hi-tech. È stata nel senior management di Mtv Europe e Mtv Italia, a Milano.