Marinella Soldi è la nuova presidente della Rai, anche la commissione di Vigilanza vota a favore La Commissione parlamentare di Vigilanza Rai dà il via libera alla nomina di Marinella Soldi come presidente della Rai, in sostituzione di Marcello Foa, giunto alla scadenza del suo mandato. L’ex Ceo di Discovery era stata già votata dal Cda Rai nei giorni scorsi, ma il passaggio in vigilanza era cruciale per l’avvio del suo mandato.

Marinella Soldi ha superato l'ultimo scoglio ed è la nuova presidente del consiglio di amministrazione della Rai. Mancava il parere favorevole della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che in queste ore si è espressa in favore dell'ex Ceo di Discovery, proposta come presidente dell'azienda in sostituzione di Marcello Foa, giunto alla scadenza del suo mandato.

Marinella Soldi al posto di Marcello Foa

Folta e consistente la maggioranza che ha confermato il nome di Marinella Soldi come presidente, dopo il voto avvenuto in Cda pochi giorni fa che aveva visto astenersi il solo Riccardo Laganà, consigliere eletto dai dipendenti Rai. I voti favorevoli sono stati 29, 5 i contrari, 3 gli astenuti. Un passaggio fondamentale quello del voto della commissione bicamerale, visto il vincolo della maggioranza di almeno due terzi della Vigilanza per la ratifica. Il quorum è stato superato nonostante si temesse per le polemiche di stampo politico sorte nei giorni scorsi, in relazione al ruolo di Soldi in Discovery, durante il quale era stato trattato l'acquisto del contestato documentario "Firenze secondo me", ora al centro di un'inchiesta giudiziaria in cui sono coinvolti l'ex premier Renzi e l'agente Lucio Presta.

Carlo Fuortes amministratore delegato

Nei giorni scorsi c'è stata la prima riunione del Cda completamente rinnovato. I consiglieri Francesca Bria (quota Pd), Simona Agnes (quota Forza Italia), Igor De Biasio (quota Lega), Alessandro Di Majo (quota M5s) hanno confermato Carlo Fuortes come Amministratore delegato della Rai al posto di Fabrizio Salini, dopo che il manager era stato proposto per quel ruolo dall'esecutivo.

Chi è Marinella Soldi

Marinella Soldi è attualmente Presidente della Fondazione Vodafone Italia nonché Consigliere indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. È nata a Figline Valdarno, in provincia di Firenze ed è cresciuta a Londra dove si è laureata in Economia presso la London School of Economics. Ha iniziato la sua carriera come consulente strategico in McKinsey Company. Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching occupandosi di leadership coach per le più importanti aziende nel campo dei media e dell'hi-tech. È stata nel senior management di Mtv Europe e Mtv Italia, a Milano.