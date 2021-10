Pomeriggio 5, Barbara d’Urso potrà tornare a parlare del Grande Fratello Vip Dopo il cambio editoriale, Barbara d’Urso con la nuova versione di Pomeriggio 5 non sta andando alla grande in termini di ascolti, così come l’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Signorini, che perde colpi soprattutto il venerdì sera nella sfida contro Carlo Conti. Riportare il tema GFVip all’interno del contenitore pomeridiano potrà dunque incuriosire il pubblico ad addentrarsi nelle dinamiche del serale.

A cura di Giulia Turco

Mediaset cambia rotta sulla linea editoriale dei talk show di Canale 5. Federica Panicucci a Mattino 5 e Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 potranno tornare a trattare il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, negli ultimi tempi bandito da entrambe le trasmissioni. C'è stato un momento in cui infatti alle due conduttrici era stato proibito l'argomento reality, dunque avevamo dovuto rimuovere dalla scaletta tutti gli aggiornamenti sulla casa del GFVip.

Pomeriggio 5 e del GFVip si aiuteranno a vicenda

Mediaset non ha chiarito i motivi della scelta, ma sembra facile ipotizzare che l'iniziativa scaturisca dall'idea di risollevare gli ascolti sulla rete Mediaset, "una mano lava l'altra" verrebbe da dire. Dopo il cambio editoriale, Barbara d'Urso con la nuova versione di Pomeriggio 5 non sta andando alla grande in termini di ascolti, così come l'ultima edizione del Grande Fratello Vip di Signorini, che perde colpi rispetto al fortissimo Tale e Quale Show di Carlo Conti, almeno il venerdì sera. Introdurre il tema GFVip all'interno del contenitore pomeridiano (e anche di quello mattutino), potrà dunque incuriosire il pubblico ad addentrarsi nelle dinamiche del serale. Sempre che riesca a stare sveglio oltre l'1 di notte.

Il GFVip è in cerca di pubblico

Forse è presto per dirlo, ma il Grande Fratello di quest'anno non sembra riuscire a decollare. È pur vero che siamo ancora alle prime battute del reality, ma c'è anche da dire che la passata edizione ha ottenuto ottimi dati in termini di ascolti sin dall'esordio. Complici, le dinamiche schiette e sincere sorte sin da subito tra i personaggi: niente di paragonabile ai vip di quest'anno, forse più celebri dei loro predecessori, ma con meno storie da raccontare e meno pieghe da esplorare. Nell'ultima puntata del venerdì sera, sono 2.487.000 gli spettatori che hanno regalato un timido 16.9% di share al GFVip di Signorini, mentre è andato meglio l'ultimo appuntamento del lunedì, con lo scontro "extra GFVip" tra le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe seguito da 4.458.000 spettatori, con il 21.5% di share.