Ascolti tv, Carlo Conti porta a casa un altro venerdì stellare contro il GFVip di Signorini Carlo Conti va meglio della settimana scorsa e con il suo Tale e Quale Show porta a casa il 21,9% di share: la puntata di venerdì 1 ottobre è stata seguita da 4.027.000 spettatori. I 2.487.000 spettatori che hanno regalato un timido 16.9% di share al GFVip di Signorini hanno seguito la prima parte del programma, con le dinamiche più calde. Dalle vere origini delle Selassié, al fidanzato di Raffaella Fico e le accuse di razzismo a Soleil Sorge: la puntata era tutta nelle prime due ore.

A cura di Giulia Turco

Carlo Conti colpisce ancora, con un risultato in termini di ascolti per il suo Tale e Quale Show, migliore persino della settimana precedente, quando il secondo appuntamento su Rai 1 aveva già convinto 3.787.000 spettatori. La puntata di venerdì 1 ottobre va ancora meglio e il cast dello show musicale tiene incollati allo schermo 4.027.000 spettatori pari al 21.9% di share. Lasciando al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, appena 15.8 % di share (hanno seguito la puntata 2.487.000 spettatori). Un ottimo risultato per Carlo Conti che quest'anno ha puntato su un cast vincente per il il suo show del venerdì sera.

Non tutti i GFVip vanno a buon fine

Forse è presto per dirlo, considerando che siamo solo alla sesta puntata e che il cammino verso la finale di questo GFVip 6 potrebbe essere anche più lungo del previsto, come l'esperienza insegna. Tuttavia se si considera l'esordio del reality rispetto all'edizione dello scorso anno, si può parlare di dinamiche scarne, di vip sempre più sconosciuti, ma diciamocelo, anche poco interessanti. Il venerdì precedente il GF ha ottenuto 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8%, leggermente meglio dell'ultima puntata. I 2.487.000 spettatori che hanno regalato un timido 16.9% di share ad Alfonso Signorini hanno seguito Canale 5 solo nella prima parte del programma, quella in cui sono state affrontate le dinamiche più calde. Dalle Selassié con la vicenda del padre in carcere, al fidanzato di Raffaella Fico nella casa e le accuse di razzismo a Soleil Sorge: la puntata era tutta nelle prime due ore.

Gli ascolti delle reti generaliste

Su Rai2 NCIS ha interessato 1.216.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre Bull 842.000 (4.1%). Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione di 1.093.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Arrivano i Prof ha raccolto davanti al video 760.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.099.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 750.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato l’1.8% con 371.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.013.000 spettatori (4.7%).