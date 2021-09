Ascolti tv venerdì 24 settembre: Carlo Conti con Tale e Quale semina il Grande Fratello Vip Ancora una volta, Carlo Conti porta a casa la vittoria agli ascolti del venerdì sera con un risultato eccellente: Tale e Quale Show ha conquistato 3.787.000 spettatori pari al 21% di share. Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini continua a rimanere a galla con 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8%.

A cura di Redazione Spettacolo

Ancora una volta, Carlo Conti porta a casa la vittoria agli ascolti del venerdì sera con un risultato eccellente: Tale e Quale Show ha conquistato 3.787.000 spettatori pari al 21% di share. Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini continua a rimanere a galla con 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8%. Una gara appassionante, che per il momento sta vedendo trionfare sempre il programma di Rai1 con le imitazioni più esilaranti ed improbabili. Certo è che performance come quella di Alba Parietti nei panni di Damiano dei Maneskin e dei Gemelli Di Guidonia, vincitori di puntata, nei panni dei Bee Gees, hanno aiutato molto e contrastato le storie di gossip della rete antagonista.

Cosa è successo al Grande Fratello Vip

Nel frattempo, su Canale 5, si è assistito all'eliminazione di Tommaso Eletti e alla formulazione delle nuove nomination, che attualmente vedono scontrarsi al televoto i concorrenti Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Andrea Carlino e Nicola Pisu. Proprio Gianmaria ha avuto una puntata di fuoco, a causa dell'ennesimo confronto con Soleil Sorge. Parole dure e lacrime, l'ennesima distanza dopo aver incassato termini come stalker e aver restituito un ritratto non proprio edificante della sua ex compagna.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Le altre reti generaliste hanno ottenuto questi risultati in termini di ascolti: su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha chiuso con 1.149.000 spettatori (5.2% share) e Bull 839.000 spettatori (4.2% share), mentre su Italia1 Rambo 2 – La vendetta ha totalizzato 1.169.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Non sono un assassino 658.000 spettatori (3.2%) e Rete4 con Quarto Grado ha chiuso con 1.074.000 spettatori per uno share complessivo del 6.9%. La7 registra con Propaganda Live un risultato pari a 660.000 spettatori con il 4.4%, mentre su Tv8 le puntate di Gomorra 4 in replica hanno totalizzato 341.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza ha ottenuto 860.000 spettatori (per il 4.2% share).