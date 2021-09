Grande Fratello Vip, i nominati della quarta puntata sono: Gianmaria, Miriana, Andrea e Nicola Sono quattro i nominati della quarta puntata del Grande Fratello Vip, si tratta di Miriana Trevisan, Andrea Carlino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Il televoto si concluderà lunedì, in vista della prossima puntata, ma il più votato avrà un compito ben preciso da dover sostenere nei confronti degli altri nominati.

A cura di Ilaria Costabile

Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip inizia la fase del tutti contro tutti, quindi a parte i concorrenti che sono immuni, gli altri possono essere nominati. Come accadeva anche per le altre edizioni, le nomination si svolgono sia in maniera palese che in confessionale. Dopo l'eliminazione di Tommaso Eletti, scontratosi con Daniele Silvestri che ha conquistato il pubblico, Signorini ha dato il via alle nomination. Sono quattro i concorrenti che vanno al televoto ovvero Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Andrea Carlino e Nicola Pisu: il più votato, quindi colui che si è salvato dall'eliminazione, avrà un compito fondamentale nei confronti degli altri nominati.

Gli immuni della puntata

Come ogni puntata del reality show di Canale 5, i concorrenti esprimono le loro preferenze in merito agli inquilini della casa, i preferiti sono coloro che non potranno essere nominati. Gli immuni della serata erano Carmen Russo, Jo Squillo, Alex Belli, Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e le Sorelle Selassié. A queste si aggiungono le preferenze delle opinioniste, per Sonia Bruganelli merita l'immunità Soleil Sorge, mentre Adriana Volpe ritiene che a meritare l'immunità sia Katia Ricciarelli: "Ho visto una Katia che si è aperta agli altri".

Tutte le nomination

Tra nomination palesi e quelle fatte in confessionale, in molti hanno fatto il nome di Gianmaria Antinolfi, tra coloro che l'hanno nominato ci sono Carmen Russo, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e ovviamente Soleil Sorge. Altro nome che è andato per la maggiore tra gli inquilini è quello di Miriana Trevisan, nominata da Ainett Stephens, Raffaella Fico, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro. La piccola lite che si è consumata tra Davide Silvestri e Andrea Carlino, non è stata favorevole per quest'ultimo che, infatti, è stato nominato da Alex Belli, Amedeo Goria e, ovviamente, Davide. Mentre il nome di Nicola Pisu è comparso più di una volta in queste nomination perché i suoi compagni d'avventura ritengono non si sia aperto.