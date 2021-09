I Bastardi di Pizzofalcone domina gli ascolti, ma il GF Vip cresce con Volpe e Bruganelli Nella serata di lunedì 27 settembre, la fiction con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Gennaro Silvestro e Tosca D’Aquino, è stata seguita da 4.458.000 spettatori pari al 21.5%. Allo stesso tempo cresce il GF Vip di Alfonso Signorini, che ha incollato davanti al video 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2%.

A cura di Andrea Parrella

Con I Bastardi di Pizzofalcone la fiction di Rai1 torna a dominare gli ascolti di prima serata. La fiction con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Gennaro Silvestro e Tosca D’Aquino, è stata seguita da 4.458.000 spettatori pari al 21.5%, confermando in buona sostanza il risultato del debutto della scorsa settimana.

Gli ascolti del Grande Fratello Vip

La distanza tra Rai1 e Canale 5 in sovrapposizione è netta, ma il Grande Fratello Vip, grazie alle dinamiche innescate nella quinta puntata tra cui lo scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, è cresciuto nettamente nel dato di share, conquistando due punti rispetto alla scorsa settimana. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha incollato davanti al video 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2%. Dati che confermano una sostanziale spaccatura del pubblico televisivo, con due tipologie che tendono a non incontrarsi.

Gli ascolti delle altre reti

Gli ascolti della prima serata di lunedì 27 settembre vedono Rai, con Il giustiziere della notte, interessare 1.206.000 spettatori (pari al 5.4% di share). Su Italia1 il film The Foreigner ha raccolto complessivamente una media di 1.080.000 spettatori (pari al 5.1% di share). Su Rai3 è andato in onda Presadiretta, che è stato è visto da 1.186.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rete4 una nuova puntata di Quarta Repubblica che ha totalizzato un ascolto medio di 823.000 spettatori (pari al 4.9% di share). Si prosegue con La7 che ha proposto Eden – Un Pianeta da Salvare, andato in onda in replica, che ha registrato 363.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 è andato in onda il film Creed – Nato per combattere che ha fatto segnare 365.000 spettatori pari all’1.8% di share. Sul Nove è andato invece in onda Little Big Italy che è stato seguito da 361.000 spettatori (pari al 2% di share).