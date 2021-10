I Bastardi di Pizzofalcone imbattibili agli ascolti tv, rimonta il Grande Fratello Vip Il lunedì sera si consuma una vera e propria sfida tra titani con lo scontro diretto tra la fiction di Rai1 e il reality di Canale 5. A conquistare il podio degli ascolti è la terza stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone”, mentre il Grande Fratello Vip rimonta rispetto al precedente appuntamento, ma supera di poco i tre milioni.

A cura di Ilaria Costabile

Sfida tra titani quella che ormai si consuma ogni lunedì sera in televisione e che vede scontrarsi la fiction della rete ammiraglia della Rai, con la punta di diamante della tv generalista, ovvero i reality di Canale 5. Anche stavolta, però, a conquistare l'attenzione del pubblico è la terza stagione de "I Bastardi di Pizzofalcone" che ha attirato davanti allo schermo quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori, confermando l'interesse del pubblico per la serialità televisiva anche della tv pubblica. Rimonta, invece, il Grande Fratello Vip superando di poco i tre milioni di telespettatori, nonostante il reality condotto da Alfonso Signorini sembra non generare più quell'interesse di un tempo, anzi, nonostante questi picchi di vitalità in termini di share, l'impressione è che la narrazione del reality non entusiasmi e diverta come in passato.

Ascolti lunedì 11 ottobre 2021

Nella serata di ieri, lunedì 11 ottobre 2021, su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha interessato 4.568.000 spettatori guadagnando il 21.8%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.05 – Grande Fratello Vip 6 è stato la scelta di 3.181.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Rai2 – dalle 21.24 alle 0.09 – Quelli che il Lunedì ha incuriosito 611.000 spettatori ottenendo uno share del 3.1%. Su Italia 1 – dalle 21.39 alle 23.42 – la seconda puntata di Mystery Land con Aurora Ramazzotti e Alvin ha intrattenuto 581.000 spettatori registrando uno share del 2.8%. Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.330.000 spettatori conseguendo uno share del 5.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha conquistato 1.105.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 City Of Lies – L’Ora della Verità è stato visto da 394.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 The Legend of Zorro ha segnato 328.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 493 .000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio inedito e 223.000 spettatori con l’1.6% nel secondo episodio in replica.