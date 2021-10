Il Grande Fratello Vip cala ancora, i Bastardi di Pizzofalcone vincono agli ascolti tv La consueta sfida degli ascolti tv il lunedì sera si consuma tra la fiction di Rai1 e il reality show di Canale 5. I Bastardi di Pizzofalcone, infatti, si confermano come una delle serie più amate dal pubblico, mentre il Grande Fratello Vip ha subito un lieve calo rispetto alle settimane precedenti, non sfiorando nemmeno i tre milioni di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

Sfida tra titani quella che si consuma ogni lunedì e vede in prima serata la fiction di Rai1 scontrarsi con il reality show di Canale 5. Come è accaduto anche nelle settimane precedenti, non è mai avvenuto un sorpasso di Mediaset che, anzi, risente di un ulteriore calo in termini di ascolti. Se I Bastardi di Pizzofalcone dimostra di essere una delle serie più seguite dal pubblico italiano, il Grande Fratello Vip non regge il confronto e alla sua undicesima puntata scende sensibilmente nella curva degli ascolti, non toccando nemmeno i tre milioni di telespettatori. Un risultato che, in effetti, nonostante non si discosti troppo dalla media della rete, registra un calo nell'attenzione e nel seguito da parte di chi resta a casa davanti alla tv che, quindi, dimostra di preferire altri programmi.

Ascolti tv lunedì 18 ottobre

Nella serata di ieri, lunedì 18 ottobre 2021, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 è stato la scelta di 4.450.000 spettatori raggiungendo il 21.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:48 all’1:08 ha raccolto davanti alla televisione 2.967.000 spettatori registrando uno share del 19% (Night dall’1:13 all’1:25 a 1.340.000 e il 27.5%, Live dall’1:31 all’1:37 a 656.000 e il 16.1%). Su Rai2 Tg2 Post – Speciale Ballottaggi Elezioni 2021 dalle 21 alle 22:32 è stato visto da 656.000 spettatori registrando il 2.7% di share. A seguire Sposami, stupido! ha interessato 327.000 spettatori con l'1.9% di share. Su Italia1 Colombiana ha raccolto 1.298.000 spettatori guadagnando il 6%. Su Rai3 Presadiretta è stato visto da 1.295.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione a 816.000 e il 3.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica conquista l'attenzione di 840.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 TgLa7 – Speciale Elezioni registra 676.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Tv8 Venom segna 512.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 479.000 spettatori (2.1%).