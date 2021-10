Pierpaolo Pretelli: “Lavoravo come commesso, pensavo che la mia carriera fosse finita” Striscia la notizia, poi un lungo periodo di stop seguito dal Grande Fratello Vip e dalla rinascita. È la parabola di Pierpaolo Pretelli, ex velino e oggi star del format di Carlo Conti: “Non lo avrei mai immaginato quando, poco più di un anno fa, lavoravo come commesso in un negozio e la mia carriera nello spettacolo sembrava finita per sempre”.

A cura di Stefania Rocco

La partecipazione a Tale e Quale Show ha riportato la carriera di Pierpaolo Pretelli sul binario che desiderava. Sono trascorsi anni dal momento in cui, giovanissimo, aveva partecipato a Striscia la notizia nel ruolo di velino. Poi una lunga pausa dalla televisione, seguita dalla partecipazione al Grande Fratello Vip e, infine, il successo a Tale e Quale Show. Nel privato, poi, è arrivata la storia d’amore con Giulia Salemi. “Ho sempre amato fare le imitazioni. Fin da ragazzino facevo il verso, bonariamente, ad amici, professori, familiari. Allora non avrei mai immaginato che un giorno sarei arrivato a farlo in tv, in un programma prestigioso come Tale e Quale Show. E, a dire il vero, non lo avrei mai immaginato neanche quando, poco più di un anno fa, lavoravo come commesso in un negozio e la mia carriera nello spettacolo sembrava finita per sempre”, racconta Pretelli in una intervista al settimanale DiPiù.

Da Strisciala notizia a Tale e Quale Show

Pretelli aveva messo in mostra le sue doti da intrattenitore già al Gf Vip. Caratteristiche che gli hanno permesso di essere notato da Carlo Conti e dalla sua squadra: “Essere a Tale e Quale è un bellissimo sogno, anche se è molto impegnativo. Le cose da imparare per ogni puntata sono tante, però non parlerei di difficoltà, bensì di stimoli. Una continua sfida con me stesso”. E sul palco di Rai1 dichiara di essere sempre più a suo agio:

Mi sto sciogliendo, riesco a tirare fuori tutta la mia energia. E sono felice: questa trasmissione mi sta dando l’occasione di mostrare un lato di me che molti non conoscevano. Finalmente posso fare vedere le mie doti di “intrattenitore”, il mio lato più artistico, se si può definire così. Anche se so di avere ancora molto, moltissimo da imparare.

L’amore con Giulia Salemi

Anche sul piano privato, le cose sembrano procedere per il verso giusto. Accanto a Pierpaolo, da mesi, c’è la compagna Giulia Salemi dalla quale ha dichiarato di desiderare un figlio. Merito anche del Grande Fratello Vip: “Oltre al successo, mi ha regalato un grande amore: quello con Giulia Salemi. La nostra storia va sempre meglio e Giulia è la mia prima sostenitrice anche per Tale e Quale Show. Dopo questo programma, se tutto va bene, uscirà il mio primo disco. E spero che sia solo l’inizio, un nuovo inizio”.