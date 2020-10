Il feeling tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha ripreso quota. Lo dimostra quanto accaduto questa notte nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 quando l’ex velino di Striscia la notizia ha approfittato della ritrovata complicità con la conduttrice per andare nel suo letto, di notte, approfittando del fatto che la camera fosse buia. I giorni di separazione forzata tra i due hanno fatto bene al loro rapporto. Elisabetta è andata in cucurio da sola mentre Pierpaolo è rimasto nella Casa. I due si sono cercati costantemente, addirittura facendo una specie di buco nel muro che divide la Casa dal cucurio per potersi vedere e parlare. E quando si sono ritrovati di nuovo vicini, ne hanno approfittato per ritrovarsi.

Pierpaolo raggiunge Elisabetta Gregoraci a letto

Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, come dimostra il video pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello, Pierpaolo ha raggiunto Elisabetta a letto mentre la Casa dormiva. Le luci erano spente ma l’ex velino è rimasto inquieto per qualche tempo. “Non riesci a dormire?”, gli ha chiesto Elisabetta, avendo registrato la sua irrequietudine, e Pretelli ne ha approfittato per alzarsi e raggiungerla per qualche istante, distendendosi accanto a lei sul suo letto. Pierpaolo ha già palesato di essere attratto dalla ex moglie di Flavio Briatore ma lei ha messo una serie di paletti: ha definito il rapporto con Pierpaolo un’”amicizia speciale”, rifiutandosi di pensare a un possibile risvolto romantico. Ma Pretelli non demorde e prosegue nel suo corteggiamento serrato, sicuro che il tempo lo aiuterà ad abbattere le barriere delle quali Elisabetta si è circondata.

Il biglietto di Pierpaolo a Elisabetta, Zorzi aiuta Pretelli

Il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo sta generando un interesse trasversale, dentro e fuori la Casa. Se ne è reso conto Tommaso Zorzi che ha preso sotto la sua ala Pretelli. Solo poche ore fa, l’influencer ha confessato di avere spinto l’ex velino a strappare un biglietto precedentemente scritto per la Gregoraci, temendo che la donna non avrebbe apprezzato. “Lui aveva scritto un bigliettino per Elisabetta da mettere nelle sue robe. Io gliel'ho fatto stracciare. Gliel'ho fatto stracciare proprio perché ci tengo alla coppia. So che se lui fa così, lei si irrigidisce”, ha spiegato Tommaso, consigliando a Pierpaolo di adottare la tecnica del bastone e della carota. Ma al momento i suoi consigli sono caduti nel vuoto.