Secondo quanto riportato da TvBlog, Piero Chiambretti sarà nuovamente alla conduzione di Tiki Taka anche per la prossima stagione televisiva. La Mediaset avrebbe deciso di rinnovare la presenza del conduttore nel talk show dopo i risultati di questo primo anno, una scelta ancora da ufficializzare e che vedrebbe anche la revisione del contratto che lega il mattatore alla nota emittente, per la quale non è escluso che possa essere impegnato anche in un altro programma.

Il nuovo Tiki Taka con Chiambretti

Piero Chiambretti è subentrato a Tiki Taka dopo l'annosa conduzione di Pierluigi Pardo e sin dal suo arrivo in trasmissione tanti sono stati i cambiamenti apportati al talk, rendendolo decisamente più ironico, leggero, ma anche identitario. Il primo periodo non è stato particolarmente foriero di successi, soprattutto in termini di ascolti che, rispetto all'annata precedente, stentavano a decollare. Con il passare delle settimane, però, lo show ha trovato una sua stabilità, confermandosi come uno dei programmi più apprezzati e seguiti della rete. Chiambretti ha saputo affiancarsi a personaggi che hanno saputo dargli man forte e hanno reso più frizzante anche lo show. Questa formula, quindi, sembra aver riscontrato dei buoni risultati, tanto da poter essere riconfermata per il prossimo anno, con un inizio previsto per metà settembre.

Progetti futuri per il conduttore

Tra i progetti futuri di Chiambretti ci sarebbe quello di rimettere mano ad uno dei suoi vecchi programmi, ovvero "La Repubblica delle Donne" in onda su Rete4 e che aveva rappresentato una nuova modalità di talk show, tutta al femminile, assicurandosi anche una certa fetta di pubblico. Al momento non ci sono altre certezze in merito, ma senza dubbio il noto presentatore aveva manifestato il suo interesse nel portare avanti questo progetto, anche in una nuova veste e, soprattutto, bissare la conduzione del talk dedicato al calcio che lo ha visto in un ambiente completamente nuovo.