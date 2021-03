Gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, la fiction che va in onda ogni pomeriggio su Rai1, arrivata alla versione daily dopo il grande successo delle prime due stagioni in prima serata, avranno notato l'assenza di un personaggio in queste ultime settimane. Si tratta di Laura Parisi, la venere e poi pasticciera, interpretata da Arianna Montefiori. A rivelare i motivi di questa mancanza è stata proprio l'attrice in alcune storie pubblicate su Instagram.

Perché il personaggio di Laura è andato via

Ebbene, la domanda che molti dei fan della fiction avrebbero voluto porre agli autori alla fine ha trovato risposta. Il personaggio di Laura Parisi, arrivato proprio quest'anno nel cast de Il Paradiso delle Signore, aveva già fatto breccia nel cuore del pubblico che, da un momento all'altro, si è visto privato di una delle protagoniste, senza un reale motivo. Ma la motivazione non ha nulla a che vedere con questioni di sceneggiatura, come spiega Arianna Montefiori:

Cercherò di essere brevissima, come sapete a novembre ho avuto il Covid, mi è durato circa 50 giorni e ho avuto qualche sintomo, quindi non sono stata benissimo, per fortuna non così male da essere ricoverata. Nel momento in cui mi sono negativizzata sono stata io a decidere di non riprendere il set de Il paradiso delle Signore perché sentivo che il mio corpo non era ancora in grado di affrontare i ritmi che qualsiasi set ovviamente richiede. Quindi ho deciso di dare al mio corpo e al mio fisico tutto il tempo necessario per riprendersi, perché il Covid lascia qualche strascico.

Arianna Montefiori parla della sua scelta

L'attrice, che abbiamo conosciuto per il ruolo da lei interpretato in "Che Dio ci Aiuti", ha ammesso di aver preso una decisione non semplice, dal momento che aveva trovato un ambiente di lavoro stimolante e accogliente, ma non esclude la possibilità di ritornare nelle vesti di "venere" :