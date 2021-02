Il paradiso delle signore, anticipazioni 1 – 5 marzo: Ludovica aggredita dal Mantovano

Le anticipazioni delle trame della soap Il paradiso delle signore in onda su Rai1 dalle ore 15:55. Nelle puntate da lunedì 1 marzo a venerdì 5 marzo, Ludovica sarà vittima di un’aggressione per mano del Mantovano. Intanto, Umberto si scuserà con Federico e Vittorio e scriverà una lettera a Marta per farsi perdonare.