Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 8 marzo a venerdì 12 marzo 2021. Nei nuovi episodi della serie televisiva, Gabriella verrà massacrata dalle critiche per l'abito da lei disegnato. Le vendite del Paradiso delle Signore precipiteranno. L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Puntata di lunedì 8 marzo 2021

Mentre fervono i preparativi per la Festa delle Donne, Agnese prende una importante decisione. È fermamente convinta che Giuseppe sia cambiato. Per questo, decide di chiedere ad Armando di mettersi da parte. Intende tentare di recuperare il suo matrimonio. Maria Grazia Vettorazzo torna a seminare discordia, dopo avere costretto alla fuga Luciano e Clelia. Marcello consiglia a Ludovica di rifugiarsi a Parigi per sfuggire al Mantovano.

Puntata di martedì 9 marzo 2021

Ludovica non vuole saperne di lasciare Milano. Gabriella viene massacrata da critiche impietose al vestito da lei disegnato. La reputazione del Paradiso delle Signore rischia di essere compromessa. Armando non riesce ad accettare che Agnese abbia deciso di allontanarsi da lui. L'uomo soffre tantissimo per la fine della relazione.

Puntata di mercoledì 10 marzo 2021

Irene deve affrontare la sfuriata di suo padre. L'uomo, infatti, non ha preso bene la sua decisione di indossare l'abito disegnato da Gabriella. Intanto, a seguito delle critiche, diminuiscono i clienti del Paradiso delle Signore. Vittorio cerca una soluzione per risollevare la situazione. Marcello, intanto, prova a escogitare insieme a Ludovica un piano per incastrare il Mantovano.

Puntata di giovedì 11 marzo 2021

Vittorio rilascia un'intervista insieme a Gabriella per tentare di difendere la loro scelta di mettere in commercio quel vestito. Tutto ciò che ottiene, però, è che alcune donne organizzino una protesta proprio davanti al Paradiso delle Signore. Marcello continua a studiare nei minimi dettagli un piano contro il Mantovano. Nel suo piano, coinvolge anche Vinicio, un uomo che il delinquente conosce molto bene.

Puntata di venerdì 12 marzo 2021

Quando tutto sembra perduto, pian piano le vendite al Paradiso delle Signore ricominciano ad andare bene. Vittorio Conti e le Veneri sono al settimo cielo. Marcello, nella realizzazione della sua trappola al Mantovano, non trova di certo la strada spianata. Non mancheranno gli imprevisti, ma alla fine un colpo di scena potrebbe rivelarsi fondamentale per incastrare il malvivente.