Domenica 28 febbraio, salta la puntata di Che tempo che fa. Fabio Fazio è riuscito a portare al successo la sua trasmissione, nonostante il continuo peregrinare da una rete all'altra. In questa stagione ha trovato casa su Rai3, dove sta ottenendo grande successo, complici anche le interviste a personaggi di spicco da Barack Obama e Bill Gates a Susan Sarandon. Tuttavia, il conduttore è costretto a prendersi una pausa per motivi di salute.

Fabio Fazio si ferma per un intervento

È stato lo stesso Fabio Fazio a spiegare perché la trasmissione Che tempo che fa non sarebbe andata in onda domenica 28 febbraio. Senza scendere troppo nei dettagli, il conduttore ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento a seguito del quale non avrebbe potuto parlare per qualche giorno. Le sue dichiarazioni, pronunciate con accanto l'amata Luciana Littizzetto, sono state:

"Noi non ci vediamo la settimana prossima, lo sai. Lo dico anche al pubblico. Sono incidenti del nostro mestiere. Purtroppo mi devo fare un piccolo intervento, che probabilmente non mi consentirà di parlare per qualche giorno e quindi appena possibile saremo di nuovo qua. Grazie mille".

in foto: Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

Quando tornerà in onda Che tempo che fa

Domenica 28 febbraio, il programma Che tempo che fa sarà sostituito da una puntata di Report. Ma quando potremo rivedere in onda Fabio Fazio? Il conduttore ha pubblicato sui social il seguente messaggio: "Grazie di cuore a tutti per l’affetto e la vicinanza. Come dice la televisione: ‘La trasmissione sarà ripresa al più presto possibile‘”. Dunque, ha preferito non sbilanciarsi circa i tempi che gli occorreranno per riprendersi al meglio. Tuttavia, attualmente, se si consulta il palinsesto ufficiale di Rai3, il programma con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck risulta regolarmente nella programmazione di domenica 7 marzo. Dunque, è altamente probabile che torni in onda già domenica prossima.