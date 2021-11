Fabio Fazio fa il botto con l’intervista a Lady Gaga, boom di ascolti per Che tempo che fa Ottimi ascolti per Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio è stato tra i più visti della prima serata di domenica 14 novembre, grazie all’intervista a Lady Gaga.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di domenica 14 novembre ha offerto agli spettatori fiction, programmi di intrattenimento e di approfondimento e importanti eventi sportivi. Rai1 ha proposto una nuova puntata della fiction Cuori. Rai3 ha dato spazio a una scoppiettante puntata di Che tempo che fa con ospite Lady Gaga. Su Canale5, All together now e su Rai2 il tennis con ATP Finals 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Boom di ascolti per Fabio Fazio e Lady Gaga

Su Rai1, la nuova puntata della serie televisiva Cuori, con Matteo Martari, Pilar Fogliati e Daniele Pecci, è stata seguita da 3.893.000 spettatori pari al 17.9% di share. Canale5 ha trasmesso All together now. Il programma condotto da Michelle Hunziker si è fermato a 2.584.000 spettatori pari al 12.5% di share. Sebbene la fiction di Rai1 sia stato il programma più seguito, è impossibile non notare il boom di ascolti della puntata di Che tempo che fa. Complice l'intervista a Lady Gaga, il programma condotto da Fabio Fazio è stato seguito da ben 3.611.000 spettatori con il 14.5% di share. Mentre la parte dedicata al dibattito è stata seguita da 2.028.000 spettatori con il 10.1% di share.

Ascolti tv di domenica 14 novembre

Vediamo gli ascolti registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso il match degli ATP Finals 2021 Berettini – Zverev, durante il quale purtroppo Matteo Berrettini ha avuto un infortunio. L'evento è stato seguito da 1.116.000 spettatori con il 4.6%. Italia1 ha lasciato spazio al film Sherlock Holmes – Gioco di Ombre diretto da Guy Ritchie con Robert Downey Jr e Jude Law che ha interessato 811.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rete4, infine, è andata in onda una nuova puntata di Controcorrente. Il programma di attualità è stato visto da 767.000 spettatori con il 4% di share.