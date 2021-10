Bebe Vio ha rischiato di morire: “L’infezione mi stava mangiando”, le lacrime della madre Teresa

Bebe Vio è stata tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa, trasmessa domenica 10 ottobre. L'atleta è reduce da nuovi importanti traguardi raggiunti. Ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale e la medaglia d’argento nel fioretto a squadre alle ultime Paralimpiadi di Tokyo, dove è anche stata la portabandiera per l’Italia.

In platea, ad assistere all'intervista anche la famiglia di Bebe Vio: la madre Teresa, il padre Ruggero e la sorella Maria Sole. Fabio Fazio, prima di dare inizio alla chiacchierata, ha mandato in onda un filmato che riassumeva le gesta sportive della campionessa paralimpica. La signora Teresa Vio è scoppiata a piangere. Bebe ha commentato: "Mamma piange sempre". Fabio Fazio ha ironizzato: "Questa è un'altra trasmissione, noi ridiamo. Mi dispiace deluderla".

Bebe Vio ha raccontato le sue ultime avventure. È andata a vedere lo Stromboli: "12 km andata e ritorno, eravamo morti. Però bellissimo, ci siamo divertiti un sacco. Quelli che mi fanno le protesi si sono divertiti un po' meno, perché ho distrutto i piedi". Ad aprile, Bebe Vio ha rischiato la vita per un'infezione. Un periodo decisamente duro per la sportiva, che tuttavia ha mantenuto il massimo riserbo sull'accaduto, rendendolo pubblico solo dopo la vittoria a Tokyo:

"È stato un periodo tosto, più che altro perché non me lo aspettavo. Ero riuscita a vivere bene anche la pandemia perché per la prima volta dopo tanto tempo, la famiglia era riunita a casa. Andava tutto bene, poi a settembre mi sono infortunata. In ospedale ho preso lo Stafilococco, capita, ci sono percentuali bassissime ma io sono fortissima con le percentuali basse. Più è bassa, più io la vado a beccare (ride, ndr). Il mio ortopedico è stato bravissimo…tra l'altro si chiama Accetta. All'inizio pensava di dovermi amputare un altro pezzo e ho detto: "Anche no". Gli ho chiesto di darmi una settimana per fare Pasqua con la famiglia e lui: "Non hai capito com'è la situazione", io non pensavo fosse così grave, la stavo sottovalutando. Ho fatto le cure per debellare l'infezione, che mi stava mangiando tutto. In quel momento ero la prima a non crederci, ma mi hanno tirata su".