Lady Gaga piange a Che tempo che fa: le lacrime della popstar e l’applauso del pubblico Lady Gaga è stata l’ospite speciale di Che tempo che fa, dove intervistata da Fabio Fazio ha parlato del suo ultimo film ed emozionandosi fino alle lacrime.

A cura di Francesco Raiola

"Lady Gaga sarà ovviamente l'evento di questa nostra puntata" aveva detto Fabio Fazio presentando l'intervista della popstar, ospite speciale di Che tempo che fa, in un filotto che in poche settimane ha portato in una delle poche – l'unica? – trasmissione in grado di poterli ospitare, artisti come Quentin Tarantino ed Ed Sheeran, tra gli altri, confermando quello di CTCF come uno dei pochi spazi a cui guardano gli artisti internazionali. Era un evento atteso e ovviamente Lady Gaga non si è lasciata pregare, rispondendo alle domande di Fabio Fazio, facendo spettacolo ed emozionandosi guardando il carosello di immagini che ormai è un marchio di fabbrica dello spettacolo.

La popstar è in Italia ancora una volta non per la sua carriera musicale, ma per quella cinematografica. Lady Gaga, infatti, è in Italia per presentare il film "House of Gucci" di cui è protagonista, interpretando il ruolo di Patrizia Reggiani – come ha spiegato anche ai microfoni di Fanpage.it – nel film di Ridley Scott che la vede a fianco di attori e attrici del calibro di Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, oltre alla partecipazione di Salma Hayek e Al Pacino.

"Buonasera, io parlo con un accento italiano nel film House of Gucci" comincia in italiano l'ospitata di Lady gaga che si emoziona molto. La prima volta dopo aver visto come le piazze italiane abbiano usato le sue canzoni dopo l'affossamento del DDL Zan, quando, rivolgendosi alla comunità LGBTQI+ ha detto: "Siete coraggiosi, siete i più gentili, siete un'ispirazione, perché dobbiamo gridare al disastro se succede questa cosa, voi dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani, continuerò a scrivere canzoni per voi e lottare".

La seconda volta ha pianto, emozionandosi, guardando il collage di video che ne ripercorrevano la carriera, in particolare durante la clip con Bradley Cooper. Rientrando in studio ha pianto fino alle lacrime, specie quando il pubblico le ha dedicato un'ovazione, al punto che Fabio Fazio le ha dovuto dare anche un fazzoletto. "Girando House of Gucci ho pensato spesso a mio nonno, era un grande uomo, era un calzolaio – ha detto ripercorrendo le sue origini italiane -, lui e sua moglie spostai per una vita e tutte le volte che parlo con lei le dico cosa hai fatto oggi? Sono ancora qui e penso sempre as tuo nonno, quindi quando ho girato il film ho pensato spesso alla mia famiglia.

Parlando del film e del suo ruolo ha spiegato: "Ho cercato tutte le informazioni su Patrizia Reggiani tutti dicevano che era alla ricerca di denaro, che si era spostata per quello. Quello che ho scoperto dalla sceneggiatura e dalle letture è che quando ha sposato Gucci non aveva soldi ed erano divorziati quando il sicario l'ha uccisa e ho capito che la storia era più complicata; penso ovviamente che sia colpevole, credo che abbia fatto un errore enorme e l'ha fatta perché è stata ferita così tante volte e penso che il film sia una lezione per tutti".

"Erano anni in cui il ruolo di una donna aveva senso solo al fianco di un uomo" dice Fazio, e Lady Gaga risponde: "Penso che questa sia una cosa che ci viene insegnata da piccoli. Molti non lo sanno ma Silvana Reggiani, madre di Patrizia, parlava tanto con lei quando era piccola, quando aveva 12 anni a proposito di sposare un uomo ricco, che doveva essere bella, e io voglio lavorare sulle cose nelle quali credo. Credo che lei si sia sposata per amore e mi spiace questa idea per cui se una donna deve comunque contare allora deve andare alla ricerca del denaro, che ha un programma prestabilito".

"Ho dedicato tanto tempo all'Italia – ha detto parlando del nostro Paese e della bellezza -, forse è stato il momento in cui mi sono sentita più bella in tutta la mia vita perché in America quando la gente vede qualcuna come me dice ‘Questa è pazza' anche se sono vestita così, in Italia invece in piazza di Spagna le donne sono vestite in un modo incredibile, sono belle, forti, colorate, vibranti".