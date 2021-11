Lady Gaga sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa Domenica 14 novembre Lady Gaga sarà ospite in prima serata su Rai3 a “Che tempo che fa”, dove ad accoglierla ci sarà Fabio Fazio. La star, tra le più influenti del mondo, sarà a Milano per presentare in anteprima “House of Gucci”, il film che la vede protagonista nei panni della moglie del noto stilista, Patrizia Reggiani, e che arriverà nelle sale il prossimo 24 novembre.

A cura di Ilaria Costabile

Lady Gaga sarà ospite della puntata di domenica 14 novembre di Che Tempo che fa, lo show di Rai Tre condotto da Fabio Fazio. L'annuncio è stato diffuso durante gli spot pubblicitari della trasmissione che, anche quest'anno, si è dimostrata garante di ottimi ascolti nella domenica sera della terza rete della tv pubblica. La diva americana sarà in Italia per la presentazione del film di cui è protagonista "House of Gucci" che arriverà al cinema il prossimo 24 novembre, diretto da Ridley Scott dove interpreta Patrizia Reggiani.

Lady Gaga in studio a Che Tempo che fa

Tra i programmi offerti dal palinsesto Rai, senza dubbio Che Tempo che fa è uno di quelli che in questi anni ha visto presenziare diversi personaggi famosi, grandi star internazionali che Fabio Fazio ha avuto modo di intervistare vis a vis. Lady Gaga, quindi, che rappresenta una delle più note e influenti star degli ultimi anni, con milioni di dischi venduti e una florida carriera di attrice, sarà a Milano per presentare in anteprima il film "House of Gucci", in cui interpreta la moglie del noto stilista assassinato, Maurizio Gucci. La cantante, di origini italiane, da sempre rivendicate con orgoglio e grande appartenenza, sarà ospite nel salotto televisivo del conduttore genovese, pronta a rispondere alle domande sulla sua carriera, ma anche sul suo nuovo e incredibile ruolo cinematografico.

Lady Gaga e le riprese in Italia

Il film è stato girato interamente in Italia e, infatti, non sono mancate le foto scattate furtivamente alle star presenti sul set, dal momento che accanto alla pop star vi erano anche attori del calibro di Al Pacino, Adam Driver e ancora Jared Leto che, infatti, sono personaggi fondamentali nel racconto di uno dei casi di cronaca che più hanno segnato il nostro Paese. Lady Gaga, consapevole delle critiche che sarebbero potute arrivare a seguito del film, ha recentemente dichiarato: "Ho voluto interpretare una donna vera, volevo rendere i suoi figli orgogliosi".