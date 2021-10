Perché Amici non va in onda oggi: quando ci sarà la prossima puntata Per non mettere gli italiani nella condizione di dover scegliere tra il talent show di Maria de Filippi la finale di Nations League, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione domenicale, spostando l’appuntamento con Amici a lunedì 11 ottobre su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Il pomeridiano andrà a sostituire il canonico appuntamento con Uomini e Donne, che tornerà in onda dunque martedì 12 ottobre.

Amici di Maria de Filippi non va in onda domenica 10 ottobre per lasciare spazio alla finale di Nations League, che sarà trasmessa a partire dalle ore 15:00 su Rai 1. Per non mettere gli italiani nella condizione di dover scegliere tra il talent show e il match che stabilirà le sorti dell'Italia contro il Belgio e la Francia, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione domenicale, sostituendo Amici e la puntata di Verissimo.

Quando va in onda Amici

L'appuntamento con Amici è previsto per lunedì 11 ottobre su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. La puntata domenicale di Verissimo salterà del tutto, ma solo per questa settimana, per tornare in onda la settimana successiva con il canonico appuntamento del weekend, sabato 16 e domenica 17 ottobre. Discorso diverso per Amici, che farà slittare eccezionalmente la puntata del pomeridiano a lunedì 11 ottobre, in sostituzione dell'appuntamento con Uomini e Donne, che quindi salterà una puntata e tornerà in onda martedì 12 ottobre alle 14:45 su Canale 5.

Anticipazioni quarta puntata di Amici

Non mancheranno comunque le sorprese, le sfide e gli ospiti in puntata, come rivelano le anticipazioni. Destino in sospeso per ben due allievi della classe di canto che vedranno sfilarsi temporaneamente la maglia da parte di due professori per via di un comportamento scorretto tenuto in settimana. Inoltre, stando alle anticipazioni, Gaia Gozzi, sarà ospite in studio per presentare il suo ultimo inedito Nuvole di Zanzare.

Cosa va in onda al posto di Amici

Come Amici salta anche l'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin e le interviste di Verissimo e in genere segue il talent show di Maria De Filippi. Nel pomeriggio di domenica 10 ottobre andranno in onda tre nuovi episodi delle fiction Mediaset: Beautiful e a seguire Una vita e Love is in the air. Subito dopo, spazio al film della serie romantica Inga Lindstrom, "Nella tua vita".