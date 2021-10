Amici, anticipazioni quarta puntata: sospesa la maglia a due allievi per aver infranto le regole

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

A cura di Giulia Turco

La quarta puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda lunedì 11 ottobre alle ore 14:45 su Canale 5. Salta dunque, eccezionalmente, l'appuntamento domenicale con il pomeridiano, che solo per questa volta slitta al giorno successivo. Non mancheranno comunque le sorprese, le sfide e gli ospiti in puntata, come rivelano le anticipazioni. Destino in sospeso per un allievo che vedrà la sua maglia in sospeso per via di un comportamento scorretto tenuto in settimana. Gaia Gozzi, sarà ospite in studio per presentare il suo ultimo inedito Nuvole di Zanzare.

Chi non ha rispettato le regole della scuola

Il cantante Inder, favorito da Anna Pettinelli, canterà il suo brano Ho la gola secca, che è già un tormentone dentro e fuori dalla scuola di Amici. Nonostante per lui la prova vada a buon fine, la sua maglia verrà messa in dubbio per un motivo disciplinare. Dopo l'esibizione del cantante infatti, Maria De Filippi manda in onda un filmato che mostra alcune immagini della settimana: Inder non ha rispettato le regole della scuola, così la coach decide di sospendere la sua maglia. Stessa sorte tocca a Flaza, che nonostante convinca la maestra Cuccarini con la sua versione di Ti scatterò una foto, verrà messa in discussione proprio per il suo comportamento giudicato irrispettoso.

Le maglie confermate e quelle sospese

Il ballerino Mattia affronta la sfida contro Claudia, ma Raimondo Todaro confermerà il suo banco. Anche Christian vince la competizione. Si esibiscono inoltre Mattias, Rea, Carola e Luigi che porta a casa la vittoria contro il suo sfidante. Sarà poi il turno di Dario, l'ultimo ballerino entrato nella scuola, Albe, Elisabetta, Nicol, Tommaso ed LDA, vincitore della sfida. Non andrà benissimo ad Elisabetta, che finirà in sfida contro una cantante di nome Alessandra.

Amici va in onda eccezionalmente di lunedì

Salta, eccezionalmente, la messa in onda domenicale del pomeridiano di Amici. La quarta puntata del dating show di Maria De Filippi infatti domenica 10 ottobre lascerà spazio alla finale di Nations League, in onda in chiaro su Rai 1 a partire alle ore 15:00. Salta dunque anche l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin, che slitterà direttamente a domenica 17 ottobre. Per non far sì che il pubblico debba scegliere tra l’appuntamento calcistico e quello on la scuola di Amici, la quarta puntata del talent andrà in onda, solo per questa settimana, lunedì 11 attore alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne.