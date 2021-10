Partita Italia in Nations League, cambia la programmazione: il 10 ottobre saltano Amici e Verissimo Domenica 10 ottobre, alle ore 15:00, si terrà la partita di Nations League per assegnare il terzo e il quarto posto. Canale5 ha deciso di cambiare la sua programmazione pomeridiana, per non costringere gli spettatori a scegliere tra il match dell’Italia e Amici e Verissimo. Le trasmissioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin non andranno in onda.

A cura di Daniela Seclì

Domenica 10 ottobre, alle ore 15:00, è prevista la finale di Nations League per aggiudicare il terzo e il quarto posto. L'Italia sfiderà il Belgio o la Francia. Per l'occasione, cambierà la programmazione di Canale5, per dare la possibilità agli spettatori di godersi il match degli Azzurri. Amici e Verissimo non andranno in onda. Ecco tutti i dettagli del cambio di programmazione e cosa verrà collocato nella fascia lasciata vacante dalle trasmissioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Partita Nations League, Amici e Verissimo non andranno in onda

Nel comunicato diffuso da Mediaset, l'azienda spiega di non aver voluto costringere gli spettatori a scegliere se seguire la partita dell'Italia o programmi come Amici e Verissimo, che stanno ottenendo un ottimo riscontro in termini di ascolti. Le due trasmissioni, condotte rispettivamente da Maria De Filippi e Silvia Toffanin, non andranno in onda. Al loro posto, Canale5 proporrà i nuovi episodi di tre soap: Beautiful, Una vita e Love is in the air. Il pomeriggio romantico continuerà con un film della serie Inga Lindstrom. In particolare, andrà in onda "Nella tua vita".

Quando torneranno in onda Amici e Verissimo

La puntata domenicale di Verissimo salterà del tutto. Dunque, dopo l'appuntamento di sabato 9 ottobre, occorrerà attendere sabato 16 ottobre e domenica 17 ottobre, per potere assistere a due nuove puntate. Diverso il discorso per Amici di Maria De Filippi. Il programma che valorizza i giovani talenti si sposterà dalla domenica al lunedì. Dunque, la puntata che non verrà trasmessa il 10 ottobre, andrà in onda eccezionalmente lunedì 11 ottobre, alle ore 14:45. Per un giorno, gli spettatori dovranno fare a meno della regolare puntata di Uomini e Donne. Dopo questo improvviso cambio di programmazione, Amici tornerà in onda il 17 ottobre.