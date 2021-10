Per Silvia Toffanin arriva anche la prima serata: “Sarà nello show di Iva Zanicchi” Stando alle indiscrezioni, Silvia Toffanin dovrebbe essere tra gli ospiti dello show di Iva Zanicchi, in onda in prima serata in autunno per due giovedì, il 4 e l’11 novembre. Una prova generale per un salto definitivo in prima serata di uno dei volti di punta della Canale 5 che sarà nei prossimi anni?

A cura di Andrea Parrella

Silvia Toffanin è senza ombra di dubbio uno dei volti femminili di questa nuova stagione televisiva, iniziata da poco meno di due mesi. Con il raddoppio di Verissimo alla domenica pomeriggio, la conduttrice si candida ad essere uno dei volti di riferimento di Canale 5 dei prossimi anni. Ma non è tutto, perché nelle prossime settimane arriverà per lei anche la prima serata.

La conduttrice ospite di Iva Zanicchi

Non tutta per sé, ma in qualità di ospite, visto che dovrebbe essere tra gli ospiti dello show di Iva Zanicchi, in onda in prima serata in autunno per due giovedì, il 4 e l'11 novembre. Tra gli ospiti di D'Iva, questo il titolo dello show, ci sarà anche la conduttrice di Verissimo, questa l'indiscrezione di Dagospia, che inizia ad immaginare come potrebbero strutturarsi le due serate dedicate all'aquila di Ligonchio.

Toffanin: "Io in prima serata? Scelgo i figli"

Una presenza, quella di Silvia Toffanin, che potrebbe essere propedeutica a una prima serata tutta sua, visto che lei potrebbe essere un volto cardine del futuro di Canale 5. Una prima serata che in realtà Silvia Toffanin ha più volte provato ad escludere, come aveva fatto in un'intervista di qualche tempo fa, affermando esplicitamente: "Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista".

Se troverà o meno un progetto adatto a sé in prima serata, è tutto da vedere, ma nel frattempo i numeri sembrano essere dalla parte della conduttrice di Verissimo, che non solo conserva la leadership del pomeriggio del sabato, ma da alcune settimane ha contribuito a ribaltare le gerarchie della domenica pomeriggio, superando Rai1 in tandem con Amici, il talent di Maria De Filippi passato dal sabato alla domenica pomeriggio.