Nella puntata di martedì 10 marzo 2020 di "Pechino Express – Le stagioni dell'Oriente", il viaggio dei concorrenti cambia rotta. Le sei coppie rimaste in gara hanno lasciato definitivamente la Thailandia per partire alla volta della Cina. È la prima volta dopo 7 anni che il programma condotto da Costantino della Gherardesca torna nel suo paese originario, ma nulla da temere perché, come la produzione ci tiene a specificare, le puntate sono state registrate tutte lo scorso autunno, prima che in Cina si scatenasse l'epidemia di coronavirus. Partititi dalla città di Dali, i viaggiatori hanno raggiunto Shilin, alla scoperta della Cina meno turistica e più tradizionale. Nessuna prova immunità in questa puntata e quindi, nessun eliminato. Le prime tre coppie a raggiungere la città hanno vinto non solo una posizione sicura garantita nella classifica finale, ma anche un alloggio trovato per loro dalla produzione.

Prima tappa in Cina, puntata non eliminatoria

Le prime tre coppie a conquistare la tappa sono i Gladiatori, i Wedding Planner e Mamma e Figlia. Premio: sono state ospitate dalle famiglie del popolo Yi, uno dei 56 gruppi etnici riconosciuti ufficialmente dalla Repubblica popolare cinese. Tutti gli altri sono stati costretti a trovare da soli un alloggio. Ad alleggerire la tensione tra i viaggiatori però alla fine ci ha pensato la busta nera, che per la prima volta dall'inizio del viaggio ha svelato una tappa non eliminatoria. Hanno scampato l'eliminazione dal gioco Vera Gemma e Gennaro Lillio, ad un passa dal tornare a casa, arrivati ultimi insieme a Mamma e Figlia, salvati poco prima dai vincitori, i Wedding Planner. Per tutti il viaggio continua.

Le coppie di Pechino Express rimaste in gara

Con l'eliminazione degli Inseparabili nella quarta puntata e nessun eliminato nella quinta, le coppie in gara restano sei. Si tratta de Le Collegiali (le ragazze lanciate da Il collegio Nicole Rossi e Jennifer Poni), Mamma e Figlia (la ex di Uomini e Donne e Isola dei Famosi Soleil Sorge con la mamma Wendy Kay), I Gladiatori (i conduttori Max Giusti e Marco Mazzocchi), Le Top (le modelle Ema Kovac e Dayane Mello), I Wedding Planner (Enzo Miccio e l'assistente Carolina Gianuzzi), I Sopravvissuti (la "figlia d'arte" Vera Gemma, rimasta "orfana" di Asia Argento vittima di un infortunio e l'ex gieffino Gennaro Lillio, ripescato dopo l'eliminazione dei Guaglioni).