Paul Gascoigne vuole partecipare alla versione australiana dell'Isola dei Famosi, sebbene ammetta che l'esperienza nel reality show italiano sia stata molto difficile. L'ex calciatore 54enne, stando a quanto riferito a Ok!Magazine, sembra intenzionato a partecipare a un nuovo reality immerso nella natura selvaggia dell'Oceania. Convinto che mai nessuna esperienza potrà essere dura quanto quella vissuta all'Isola dei Famosi 2021. Per Paul però il programma di Canale 5 è stato "la terapia perfetta".

Le parole di Paul Gascoigne sull'Isola dei Famosi

Il settimanale britannico Ok!Magazine riferisce che per l'ex campione di calcio è stato molto difficile abbandonare la dipendenza dal "caffè e dalle sigarette". La dura vita sull'Isola e le prove fisiche a cui si è dovuto sottoporre hanno messo in difficoltà l'allenatore di calcio, che non si aspettava una realtà tanto ostica da affrontare. Durante una prova Gascoigne si è perfino provocato un infortunio alla spalla, che l'ha costretto a doversi ritirare. La legenda del calcio britannico, parlando della sua esperienza nel reality, ha riferito al settimanale inglese:

La vita in Honduras è stata dura. Soprattutto nei primi giorni, poi piano piano mi sono abituato. La cosa più difficile era superare le mancanze: niente sigarette, niente caffè, niente cibo. È stata una sfida per tutti i naufraghi, ma dovevamo andare avanti. Dovevamo sopravvivere e cercare del cibo. Anche se a me sembrava che non ci fosse cibo da cacciare. Ho perso molto peso e sto cercando di rimetterlo. In queste settimane ho mangiato moltissimo.

Paul Gascoigne vuole partecipare ad altri reality

L'ex centrocampista ha ammesso che nonostante la fatica e le difficoltà: "Mi ha fatto bene e sono contento di averlo fatto. Adesso sono pronto per fare l'Isola dei Famosi in Australia. Sarebbe un gioco da ragazzi per me. Orami sono abituato e lì, a differenza della versione in Italia, dove il reality dura 12 settimane, il programma dura solo 21 giorni". L'ex asso della nazionale inglese ha anche detto che l'Isola dei sui sogni sarebbe con i suoi colleghi calciatori, "Ian Wright e David Seaman".