Partenza un po' timida per il nuovo programma di Serena Rossi su Rai 1 dal titolo Canzone segreta. I dati dell'auditel dicono che ha chiuso con 4.168.000 spettatori pari al 19.3% di share, avendo, di fatto, una contro programmazione nulla su Mediaset, visto che c'era l'ennesima replica di Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Su Canale 5 infatti Ciao Darwin – A Grande Richiesta ha totalizzato 2.594.000 spettatori pari al 13.4% di share ed è più comprensibile dal momento che la sovraesposizione del format in replica ha già generato un effetto stanchezza che rende inspiegabile l'ostinazione di mandarlo nuovamente in onda.

Gli ospiti della prima puntata di Canzone Segreta

Il programma di Serena Rossi, nella sua scheda di presentazione, è stato definito emotainment: "uno show dal mood commovente ed elegante, con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni". Tutto in linea se non fosse che con nomi come Luca Argentero, Franca Leosini, Carlo Conti e Virginia Raffaele, ci si aspettasse un risultato più eclatante. Altre quattro le puntate per capire quanto potenziale possiede davvero questo contenitore di sentimenti che può contare sulla professionalità e la solarità tutta campana della sua conduttrice.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.380.000 spettatori pari al 5% di share mentre The Resident 2 905.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 solito buon risultato per Le Iene Show con 1.335.000 spettatori per il 7.2% di share. Su Rai3 Titolo V si è dovuto accontentare di 480.000 spettatori pari ad uno share del 2.2% mentre su Rete4 Quarto Grado resta in media con 1.549.000 spettatori per il 7.8% di share. Su La7 ottimo risultato per la squadra di Zoro che con Propaganda Live ha registrato 1.086.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su TV8 Venom ha chiuso con 463.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza torna a splendere come ogni settimana con 1.346.000 spettatori per il 5.1% di share.