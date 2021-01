Papa Francesco si concede in un'intervista esclusiva mondiale al Tg5 e lo farà domenica 10 gennaio 2020 alle 20.40 su canale 5. In un colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona nella residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice parlerà di questa pandemia da Covid-19 che ha stravolto la vita di milioni di persone nel mondo e dei vaccini che potrebbero farla tornare alla normalità, per poi passare ai disordini negli Stati Uniti, la posizione in merito all'aborto e il suo rapporto con la politica.

Una prima serata dedicata interamente a Papa Francesco, che aprirà con l‘intervista e seguirà con la visione del film di Daniele Luchetti “Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente”, con Rodrigo de la Serna a vestire i panni di Jorge Mario Bergoglio da giovane e Sergio Hernández in quelli da anziano. La trama attraversa la storia personale e spirituale di Jorge Mario Bergoglio, nato da immigrati italiani in Argentina e passa le fasi della sua gioventù fino alla vocazione e alla formazione per giungere alla nomina di Papa nel 2013.

Finito il film, chiuderà la serata un commento alle parole del Pontefice curato dal Tg5, condotto da Cesara Buonamici con in studio ospiti ed esperti. Un primo appuntamento domenicale per avviare l'anno nuovo con la benedizione del Pontefice e con le sue parole rispetto a temi caldi come le campagne di vaccinazione e lo sguardo a questa pandemia, che è anche lo specchio di una profonda crisi economica, psicologica e spirituale. Per questo motivo, cambio di palinsesto per Live Non è la D'Urso, atteso per questa domenica dopo la pausa derivata dalle feste di Natale e Capodanno. Barbara D'Urso tornerà tra una settimana con il suo programma di infotainment, che slitta di una settimana a domenica 17 gennaio per fare posto allo speciale dedicato a Bergoglio.