La ripartenza di Live non è la D'Urso era prevista per domenica 10 gennaio 2020. Non sarà così per la conduttrice Barbara D'Urso, ferma ancora per una settimana, perché, da comunicato ufficiale Mediaset in merito ai palinsesti della settimana di Canale 5, domani andrà in onda una prima serata dedicata al Santo Padre, con l’intervista esclusiva a Papa Francesco e lo speciale del Tg5. Per essere precisi, l'intervista con lo speciale Tg5 andrà in onda alle 20.40 e subito dopo partirà in replica il film Chiamatemi Francesco di Daniele Luchetti con Rodrigo de la Serna nei panni di Bergoglio.

Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su Canale 5, con l’intervista esclusiva a Papa Francesco e lo speciale del Tg5, la prima puntata del 2021 di “LIVE NON È LA D’URSO” andrà in onda domenica 17 gennaio.

Quando riparte Live Non è la D'Urso 2021

Live non è la D'Urso tornerà in prima serata dal 17 gennaio 2020. Un piccolo cambio di programma che non ha intaccato però il ritorno di Pomeriggio 5, previsto a partire da lunedì 11 gennaio, come sempre per l'appuntamento pomeridiano dopo le 17.00. Le vacanze sono comunque finite per Barbara D'Urso, tornata nei suoi studi e pronta a riprendere la cartellina in mano. Lo stop dei due programmi poco prima di Natale e la promessa, mantenuta, di tornare prima possibile dopo la Befana.

Barbara D'Urso e l'ingresso in politica

Nel periodo antecedente le feste natalizie, la conduttrice era stata messa al centro di un discorso ben lontano dal piccolo schermo. Si è parlato di una sua discesa in politica, avendo preso sul serio quel ‘prima o poi lo farò' di risposta a una domanda inerente la sua presenza nelle liste elettorali. La conduttrice, a pochi giorni dal lancio dell'intervista, è intervenuta sui social e con un video Instagram ha chiarito che non scenderà in politica, almeno per il momento, e che è intenzionata a fare tv ancora per tanto tempo: