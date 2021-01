Il Covid non ha piegato Orietta Berti e Iva Zanicchi, le due signore della musica italiana che sabato 16 gennaio sono protagoniste di un'intervista doppia nel salotto di Verissimo. Se la Zanicchi è guarita già da qualche tempo (ma a causa del coronavirus ha perso il fratello), la Berti si è negativizzata di recente e quella su Canale 5 è una delle sue prime partecipazioni in tv, dopo quella dall'amico Fabio Fazio al Tavolo di Che tempo che fa. La cantante sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, ma nella sua casa il virus non se n'è ancora andato del tutto: il marito Osvaldo Paterlini è ancora positivo e purtroppo non sta molto bene.

Come sta il marito di Orietta Berti

La cantante ha sposato Paterlini nel lontano 1967 e con lui forma una delle coppie più belle e longeve dello spettacolo italiano. Se lei è guarita dal Covid, nonostante gli strascichi (tosse e stanchezza si sono prolungati dopo la negativizzazione), al marito è andata peggio. Osvaldo, già alle prese con problemi di salute (ha una malattia agli occhi e si è sottoposto a nove operazioni), ha preso il coronavirus in una forma più dannosa: "Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me".

Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021

Nonostante queste incombenze, Orietta Berti è in fibrillazione per il suo dodicesimo Festival di Sanremo in carriera. Parteciperà con il brano Quando ti sei innamorato a questa anomala edizione che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 e sarà probabilmente limitata dalle misure di sicurezza anti Covid (resta ancora il dubbio sulla gestione del pubblico dell'Ariston).