Venerdì 11 giugno partono ufficialmente gli Europei di calcio con la partita Italia-Turchia, alle 20.30 su Rai1 (che trasmette tutta la manifestazione sportiva). Non a tutti, però, interessano le prodezze della Nazionale: per chi rifugge i match calcistici e preferisce rifugiarsi in una programmazione alternativa, ecco le proposte del palinsesto tv e delle piattaforme streaming, per tutti i gusti.

I programmi Rai di stasera venerdì 11 giugno

Partiamo dalla Rai, con tanto cinema, per chi preferisce la settima arte al campo da calcio. C'è la proposta thriller con Stai lontano da mia figlia su Rai2, ma anche Sissi – Destino di un’imperatrice (Rai3), terzo capitolo della trilogia in cui Romy Schneider interpreta la sovrana austriaca. Action su Rai4 con Daughter of the Wolf, arte su Rai5 con lo speciale Art Night (dedicato alla Sardegna) e tanto sentimento su Raimovie, con lo zuccheroso film La risposta è nelle stelle. RaiPremium replica il secondo episodio de Il giovane Montalbano.

I programmi Mediaset di venerdì 11 giugno 2021

Canale 5 trasmette in prima tv il film sentimentale Una folle passione, con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper innamorati nel North Carolina degli anni 20. Per i più piccoli, Italia 1 propone la comedy Mamma ho preso il morbillo. Su Rete 4 va invece in onda il programma di attualità Quarto grado. Cinema su 20 (la spy story Alex Rider – Stormbreaker), La5 (la commedia romantica Qualcosa di cui… sparlare con Julia Roberts), 34 (Amarsi un po'… con Virna Lisi), Italia 2 (il thriller Con gli occhi dell'assassino) e Iris (non perdete L' esorcista – versione integrale).

I programmi delle altre reti di venerdì 11 giugno 2021

La 7 propone Propaganda Live Best of, Tv8 Italia’s Got Talent Best of e Nove Migliori Fratelli di Crozza. Tv2000 trasmette il film capolavoro di Terrence Malick The Tree of Life con Brad Pitt, mentre Spike predilige l'action con Trappola sulle montagne rocciose, Paramount Network propone Agatha e la verità sull’omicidio del treno e Cielo il film premio Oscar Belle Epoque.

Le proposte in streaming

Ecco invece le possibilità offerte dalle principali piattaforme streaming.

Cosa vedere stasera su Netflix

Consigliamo per i giovanissimi il film animato Il drago dei desideri, novità Netflix dell'11 giugno e, altra new entry, la seconda stagione di Lupin. È inoltre già disponibile la nuova annata di Summertime; da oggi arriva pure la nuova serie thriller/drama Le imperatrici della notte.

Amazon Prime Video

Da oggi sbarca su Amazon il film tratto dalla serie Downton Abbey. Tra le novità di giugno già disponibili, da non perdere i film The Mauritanian, thriller politico Jodie Foster e Tahar Rahim candidato ai Golden Globe, la commedia Maschile Singolare con Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino e il fantascientifico Chaos Walking con Daisy Ridley e Tom Holland.

Disney+ e Star

La proposta Disney+ di giugno offre il film d'animazione Raya e l'ultimo drago ma anche il biopic Genius: Aretha dedicato ad Aretha Franklin. Da oggi arriva inoltre la seconda stagione della serie animata Solar Opposites. Non dimentichiamo che è già disponibile la prima puntata della serie Marvel Loki, con Tom Hiddleston che torna a vestire i panni del dio dell'inganno, cattivo ma adorabile.

NOW

Sulla piattaforma streaming di Sky, è da non perdere la serie thriller Omicidio a Easttown, con una bravissima Kate Winslet. Tra i film passati da poco nel servizio, consigliamo di recuperare il sci-fi Looper, Song to Song di Malick, il delizioso 500 giorni insieme e un classicone come La patata bollente con Renato Pozzetto.