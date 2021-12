“Non sei sola, puoi venire da me”, Biagio consola Lulù dopo gli scontri con Bortuzzo e Monsè Dopo una puntata in cui Lulù si è scontrata sia con Manuel Bortuzzo che con Maria Monsè è stato Biagio D’Anelli a consolarla.

Il primo a consolare Lulù dopo una puntata difficile del Grande Fratello è stato Biagio D'Anelli che dopo la diretta del sabato sera si è fermato con la principessa per fare due chiacchiere e cercare di tirarle su il morale, non senza affrontare, però anche alcune questioni a muso duro. Insomma, un incrocio tra un rimprovero e un tentativo di tirarle su il morale che si è concluso con un abbraccio molto intimo, distesi sul letto, con l'opinionista che ha voluto ribadire a Lulù la sua presenza al suo fianco e il fatto che lui, per qualsiasi cosa, è presente. Appena terminata la puntata in cui la concorrente aveva avuto due scontri importanti con Manuel Bortuzzo e Maria Monsè, oltre a dover affrontare la nomination, si è ritrovata in stanza con Biagio che ha cercato di consolarla.

L'uomo cerca di spiegare a Lulù che nonostante tutto deve cercare di cambiare atteggiamento, specie nei confronti di Signorini e di chi è in studio a commentare la puntata altrimenti passa dalla ragione al torto: "Questo è l'abc, è il rispetto: finisce la puntata, tu entri in casa di milioni di italiani, hai un presentatore e due opinioniste che stanno lavorando e si mettono a tua disposizione" dice Biagio che sottolinea di non volerle più dire una cosa del genere: "Io non parlo più perché l'hai capito perché sei intelligente, non te lo devo ripetere più". A quel punto i due si stendono sul letto e si lasciano andare a un lungo abbraccio: "Non sei sola Lulù, ci sono io. Non sei sola, non sei sola, in qualsiasi momento vieni da me" le sussurra Biagio all'orecchio.

Durante la puntata Lulù è stata protagonista di alcuni dei momenti più critici della diretta. Innanzitutto ha avuto l'ennesimo scontro con Manuel Bortuzzo con cui fa tira e molla dall'inizio di questa edizione. Quando Bortuzzo ha detto che non ce la faceva più a sopportare quella situazione Lulù ha spiegato a Signorini: "Il suo (di Manuel, ndr) atteggiamento mi ha fatto male, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole. Non è né mio figlio né mio marito. Io non l'ho mai amato perché per amare una persona ci vuole ben altro. E non ho nemmeno mai pensato che fossimo fidanzati. Qui dentro eravamo visti come una coppia, ma non è che uno si fidanzi così da un giorno all'altro", sottolineando come su questa cosa ci abbia messo una pietra sopra. Eppure non è riuscita a trattenere le lacrime quando lui l'ha nominata. Un altro scontro è stato quello con Maria Monsè, un litigio che poteva arrivare alle mani se non fossero intervenuti gli altri inquilini.