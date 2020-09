L'apparizione di Gabriel Garko nella Casa del Grande Fratello Vip sta facendo discutere da giorni. L'attore ha incontrato Adua Del Vesco, confessando che la loro passata relazione in realtà era stata solo "una favola" e facendo sostanzialmente coming out (promettendo di raccontare il resto nella prossima puntata di Verissimo). All'indomani della confessione di Garko, quanto accaduto è stato commentato da Fulvio Abbate, che ha chiesto alla Del Vesco se il suo fidanzamento con l'attore fosse frutto di un accordo per questioni lavorative.

Questa è stata una pagina di storia importante della televisione. Lui ha fatto coming out e ha messo a tacere il chiacchiericcio. E allora mi domando: che patto c'era tra di voi?

Adua Del Vesco non parla della relazione con Garko

Adua ha preferito non sbilanciarsi sul coming out di Garko e sulla natura della loro relazione durata anni: "La storia con Gabriel è stata una favola. Mi piace definirla come l’ha definita lui. Che patto c’era fra noi? Abbiamo lavorato insieme ed abbiamo fatto delle fiction insieme… C'era un affetto che dura a tutt'oggi. Non c’era nessun patto". Parole che evidentemente non hanno soddisfatto Abbate:

Forse vi sfugge che le mie categorie non sono le vostre. Io non ho pudore rispetto al tema dell'omosessualità. Dico solo che se tu vieni presentato come fidanzato e in realtà quella persona ha una propensione d'altro genere, si tratta di una relazione-schermo o c'è un patto.

La reazione stizzita di Fulvio Abbate

"Io credo che non ci sia bisogno di specificare certe cose, ieri sera lui ha detto tutto. Per rispetto delle persone non voglio parlare", ha replicato ulteriormente la Del Vesco, facendo chiaramente capire di non voler proseguire oltre. Insomma, per il momento l'attrice non ha intenzione di svelare se quella "favola falsa", com'è stata definita la storia con Garko, era frutto di un accordo sottoscritto da entrambi. L'elusività di Adua ha fatto però arrabbiare Abbate, che si è alzato spazientito, deciso a chiudere la questione.

Non voglio discutere oltre. Per me è molto chiaro quello che intendo dire. Mi sono rotto le scatole. Chissenefrega del gossip, esiste la sincerità e la verità. Io ho fatto domande e ho avuto risposte che reputo elusive per una questione di pudore. Abbiamo due concezioni del mondo distinte. Non voglio parlarne, mi sono rotto le scatole.