Nicola Savino saluta Alessia Marcuzzi alla prima puntata de Le Iene: “Questa è sempre casa tua” Prima puntata de Le Iene, quella di martedì 5 ottobre, con Nicola Savino ed Elodie alla conduzione. Prima dell’inizio vero e proprio dello show, il conduttore decide di rivolgere un saluto alla sua ex compagna d’avventura: Alessia Marcuzzi, che quest’estate ha chiuso la sua collaborazione con la Mediaset.

A cura di Ilaria Costabile

Prima puntata de Le Iene, lo storico programma di Italia Uno diretto da Davide Parenti, che è tornato sul piccolo schermo con il consueto appuntamento settimanale in prima serata. A conduttore lo show ci sono Nicola Savino e ben dieci conduttrici, volti noti della musica e dello spettacolo, diverse ogni settimana. In apertura, però, il conduttore ha voluto rivolgere un saluto ad una delle icone della trasmissione, ovvero Alessia Marcuzzi.

Il saluto di Nicola Savino

"Permettete, però, che io mandi un saluto a lei, perché lei lo sa che questa è sempre casa sua, un bacio" così Nicola Savino saluta la sua ex compagna di conduzione, supportato da Elodie, che aggiunge: "Il nome lo possiamo dire, no? Un saluto ad Alessia Marcuzzi". Savino aveva dichiarato già prima dell'inizio della nuova stagione che avrebbe accolto la sua fedele compagna d'avventura, qualora avesse deciso di ritornare al timone del programma. Una menzione doverosa per una delle protagoniste dello show, di cui è stata conduttrice per anni e nel quale è riuscita a crescere anche professionalmente. La Marcuzzi questa estate ha annunciato che avrebbe lasciato la Mediaset, una scelta dettata dalla necessità di mettersi in gioco e di assecondare nuovi stimoli lavorativi.

Le conduttrici de Le Iene

La prima puntata dello show di Italia Uno ha visto il debutto di Elodie, dopo di lei arriverà anche Federica Pellegrini. I loro nomi erano stati anticipati nelle settimane precedenti alla messa in onda, così come di Madame che era emersa nelle scorse ore, ci sono belle e inaspettate sorprese. Tra queste Ornella Vanoni, grande diva della musica italiana, Paola Egonu, campionessa europea con la nazionale di pallavolo femminile, e ancora Michela Giraud, reduce dal successo di LOL – Chi ride è fuori, Elena Santarelli, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales e Francesca Fagnani.