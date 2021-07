“Nicola Pisu al GFVip”, il figlio di Patrizia Mirigliani tra i concorrenti Stando a quanto riporta Davidemaggio.it sarebbe praticamente certa la partecipazione di Nicola Pisu al prossimo GFVip. Il figlio di Patrizia Mirigliani è stato al centro dell’attenzione pubblica dopo che la madre, patron di Miss Italia, aveva raccontato pubblicamente i suoi problemi di tossicodipendenza: “Sono stata costretta a denunciarlo”.

A cura di Andrea Parrella

Nicola Pisu concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, è un altro nome della terza edizione del reality affidata a Alfonso Signorini, in partenza a settembre su Canale 5, dopo che nelle scorse settimane si era parlato molto della partecipazione ipotetica di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. A dare per certa la partecipazione di Pisu al GFVip è Davidemaggio.it, dopo averlo anticipato nelle scorse settimane.

Il caso di Nicola Pisu è emerso mesi fa agli onori delle cronache, dopo che Patrizia Mirigliani aveva rivelato pubblicamente, in occasione di una sua intervista a Verissimo, dei problemi di tossicodipendenza patiti da suo figlio in età giovanile e di come si fosse trovata costretta anche a gesti difficili per una madre: "Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa, oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata".

Suo figlio Nicola, che adesso ah 32 anni, è riuscito a risollevarsi negli anni successivi, anche grazie al sostegno familiare: "Nicola sta facendo un percorso terapeutico – aveva detto Mirigliani – ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza: ha capito che le droghe tolgono la coscienza. Si è sentito smarrito, è buono ma è anche fragile. Aveva bisogno di più amore, il problema è stato causato dal mondo intorno, a scuola ha subito tanto bullismo”.

Adesso per Nicola Pisu si apre la strada del Grande Fratello Vip, che in questi ultimi anni ha rappresentato per diversi personaggi un luogo di riflessione, quasi redenzione in un certo senso. "Soltanto due settimane fa – scrive Davidemaggio.it – sarebbero venute meno le restrizioni alle quali Nicola era sottoposto".

