Netflix aumenta ancora il prezzo degli abbonamenti anche per chi è già iscritto

A cura di Giulia Turco

Netflix fa salire ancora il prezzo dei suoi abbonamenti. Il colosso dello streaming ha annunciato che a partire da sabato 2 ottobre il costo per essere abbonati salirà, anche in Italia. Una scelta che l'azienda di Los Gatos ha giustificato come la volontà di "riflettere i miglioramenti che apportiamo al proprio catalogo di film e show e alla qualità del servizio e, cosa ancora più importante per continuare a dare più opzioni e portare valore agli abbonati".

Quanto costa l'abbonamento a Netflix dal 2 ottobre 2021

Netflix ha chiarito che il rincaro degli abbonamenti riguarda non solo chi si appresta a fare una nuova iscrizione, ma anche chi è già abbonato che riceverà una notifica via e-mail dal 9 ottobre e via app trenta giorni prima dell’aumento su carta di credito. Attenzione però, perché non tutti gli abbonamenti sono coinvolti: resta escluso dall'aumento dei prezzi l'abbonamento Base (quello che permette di vedere Netflix da un solo dispositivo e senza HD, per intenderci), che resterà fisso a 7,99 euro al mese. Aumenterà invece il prezzo dell'abbonamento Standard (che prevede lo streaming su due dispositivi in contemporanea e la qualità HD), che passa da 11,99 euro a 12,99 euro. Così come l'abbonamento Premium (con lo streaming su quattro dispositivi e la qualità 4K), che passa da 15,99 euro a 17,99 euro.

L'offerta di Netflix è sempre più varia

Certo, da un lato fa storcere il naso un rincaro dei prezzi così salato in così poco tempo, se si pensa che l'abbonamento Standard è passato dal 2019 ad oggi da 10,99 euro a 12,99 e quello Premium da 13,99 euro a 17,99. L'ultimo aumento sugli abbonamenti in Italia risale a giugno del 2019. Ma è anche vero che bisogna tenere in conto quanto il portale si streaming sia cresciuto in due anni e quanto abbia ampliato la sua offerta in termini di contenuti, di serie tv originali Netflix prodotte ormai in ogni angolo del mondo (si pensi all'incredibile successo che sta avendo il drama coreano Squid Game, che presto potrebbe essere sottotitolato anche in italiano. Senza contare una qualità dell'immagine e della riproduzione sempre più alta.