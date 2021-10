Elite 6 si farà, Netflix conferma la sesta stagione ancora prima che esca la quinta Netflix ha annunciato via social che Elite 6 si farà, ancor prima di aver reso disponibile nel suo catalogo il quinto capitolo della storia. La data di uscita è ancora un mistero, ma la piattaforma ha ben pensato di lasciare agli spettatori qualcosa da guardare nell’attesa dei prossimi episodi. A dicembre, infatti, più precisamente il 15, 20 e 23, usciranno tre nuove short stories basate sulle vicende dei protagonisti.

A cura di Elisabetta Murina

La quinta stagione non è ancora uscita, ma è già ufficiale che ce ne sarà una sesta. E i fan degli studenti della rinomata scuola de Las Encinas non potrebbero essere più contenti di così. Netflix ha annunciato via social che Elite 6 si farà, ancor prima di aver reso disponibile nel suo catalogo il quinto capitolo della storia. La data di uscita è ancora un mistero, ma la piattaforma ha ben pensato di lasciare agli spettatori qualcosa da guardare nell'attesa dei prossimi episodi. A dicembre, infatti, più precisamente il 15, 20 e 23, usciranno tre nuove short stories basate sulle vicende di Phillipe, Caye, & Felipe, Samuel & Omar e Patrick. Decisamente "le sorprese di cui avevamo bisogno oggi", come scrive Netflix.

La sesta stagione di Elite si farà

Netflix ha dato via social la notizia più attesa dai fan di Elite: ci sarà una sesta stagione della serie. La quinta non è ancora disponibile nel catalogo, ma nel frattempo la piattaforma si è assicurata che gli spettatori sapessero che la storia continua, trovando anche il modo di lasciarli con qualcosa da guardare in anteprima. A dicembre (15, 20, 23), infatti, usciranno tre nuove short stories "Holidays edition" basate sulle vicende dei protagonisti. E vista la data del rilascio e le foto disponibili, è molto probabile che racconteranno le vacanze di Natale, facendo conoscere qualche nuovo personaggio che ritroveremo nella quinta stagione.

Quando esce Elite 5

L'uscita di Elite 5 su Netflix sembra essere vicina: le riprese sono iniziate a marzo e terminate lo scorso giugno a Madrid. Non c'è ancora una data ufficiale ma forse i fan non dovranno attendere poi così tanto perché i nuovi episodi potrebbero essere disponibili tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Nel cast ci saranno due new entry: l'argentina Valentina Zenere e il brasiliano Andrè Lamoglia, nei panni di Sofia e Gonzalo.

Come è finita Elite 4

Elite 4 racconta un nuovo anno scolastico a Las Encinas, il liceo più esclusivo di Madrid. Tre nuovi studenti, figli del neo preside della scuola, rimescolano i delicati equilibri dei protagonisti. Ari getta scompiglio nelle vite di Samu e Guzman, Patrick in quella di Omar e Ander e Mencia in quelle di Rebeka. Al centro degli intrighi c'è sempre la morte (o almeno così viene fatto credere fino all'ultimo) di uno dei ragazzi, in questo caso di Ari, che viene scoperta passo dopo passo in ogni episodio. Ognuno di loro vivrà momenti di gioia e di difficoltà, creando insolite alleanze e arrivando a prendere scelte difficili, come quella di Ander e Guzman di lasciare Madrid.