Grandi notizie per i fan di Élite, la serie spagnola distribuita su Netflix. La quinta stagione è stata ufficialmente confermata, come fanno sapere i profili internazionale della piattaforma di streaming. Ci saranno alcune new entry e le riprese partiranno a marzo 2021 a Madrid. Una gustosa anticipazione che può fare felici gli spettatori, mentre ancora non sono stati distribuiti gli episodi della quarta stagione.

Le new entry di Élite 5

Fra thriller e teen drama, la serie iberica narra la vita di un gruppo di studenti di un'esclusiva scuola privata, esplorando il conflitto di classe tra ricchi e poveri e affrontando tematiche vicine al mondo adolescenziale, come l'identità sessuale, le differenze culturali, l'uso di droghe, le molestie, l'utilizzo dei social network. In Élite 5, come dicevamo, si segnala l'ingresso di due nuovi attori. La prima è l'attrice, modella e cantante argentina Valentina Zenere: classe 1997, è apparsa nella serie Disney Soy Luna e sempre su Netflix ne Le ragazze del centralino. L'altro è l'attore brasiliano André Lamoglia, anche lui nato nel '97, che ha avuto un piccolo ruolo nel film Il traditore di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino.

Quando arrivano su Netflix Élite 4 e 5

Al momento è più complicato dire quando i nuovi episodi saranno disponibili alla visione. La quarta stagione di Élite, già annunciata nel maggio 2020, è prevista per il 2021 ma non c'è ancora una data ufficiale (gira voce su uno sbarco a fine marzo). Le riprese furono peraltro momentaneamente interrotte per la positività al Covid-19 di uno degli attori. Il cast comprenderà Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeu (Guzman), Aron Piper (Ander), Omar Shanaa (Omar), Claudia Salas (Rebeka) e Georgina Amoros (Cayetana), con le new entry Manu Rios, Carla Diaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martin Gabriel. Per quanto riguarda la quinta stagione, è ipotizzabile a questo punto un rilascio nella stagione 2021-22.