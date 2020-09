Natalia Paragoni commenta il percorso che il compagno Andrea Zelletta sta facendo al Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne è il "bello della Casa", ma non sembra che la giovane fidanzata sia gelosa e che tema per la loro storia d'amore, a fronte delle tante inquiline con cui è a stretto contatto, come ha spiegato a Chi.

Sono molto tranquilla, Andrea è un ragazzo espansivo, socievole, ed è molto protettivo verso i propri affetti, guai a toccargli la famiglia o la fidanzata. È uno che sclera nei modi giusti, nel senso che è più calmo e razionale di me. Ed è bellissimo, ma io mi sono innamorata di lui per la sua testa e i suoi principi. Mi fa sentire amata, è molto intelligente e da quando sta con me, è più maturo (ride ndr.).

Natalia commenta la scena di Dayane Mello

In particolare, si è parlato di una scena in cui Dayane Mello si è spogliata davanti ad Andrea, che lui stesso ha raccontato durante un momento di confidenze a Matilde Brandi (video). Sembra che Zelletta non sia rimasto particolarmente colpito dalla bellezza della modella brasiliana e che la sua fedeltà nei confronti di Natalia sia fuori discussione.

Andrea con le donne fa capire molto bene quali sono i confini, sa fare un passo indietro senza farlo pesare. Nella Casa l’ho visto a proprio agio si è relazionato bene con le donne, anche quelle anziane. Dayane che si spoglia? Non mi dà fastidio, Andrea fa il modello ed è abituato ad avere donne bellissime accanto, vede cu*i e tette ogni giorno (ride ndr.).

Sull'amicizia tra Andrea e Matilde Brandi

Anche la grande amicizia nata tra Zelletta e la Brandi non impensierisce Natalia: "Matilde Brandi mi piace tantissimo, assomiglia a mia madre anche nel carattere, Andrea ha legato con lei perché la vede giovanile e rispetta le persone più grandi". Insomma, la giovane non avrebbe alcuna preoccupazione, anche se il pubblico ricorda bene la reazione infuriata di Natalia, tra lacrime e schiaffoni, durante uno scherzo a Le Iene, quando le venne fatto credere che Andrea l'aveva tradita. Una scena rimasta nella memoria dei fan della coppia, che ora aspettano un incontro tra i due nella Casa.