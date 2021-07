Nasce l’amore tra due protagonisti di Matrimonio a prima vista (di edizioni diverse) I loro “matrimoni a prima vista” non hanno funzionato, eppure in qualche modo il programma di Real Time è stato galeotto per due dei protagonisti: si tratta di Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo, rispettivamente concorrenti nella quinta e nella sesta edizione. Dopo aver divorziato dai partner, oggi stanno insieme.

A cura di Valeria Morini

È amore tra due protagonisti del reality Matrimonio a prima vista. La cosa curiosa, però, è il fatto che non si tratta di una coppi del programma, né di due concorrenti della medesima edizione. Parliamo infatti di Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo: parteciparono rispettivamente alla quinta e alla sesta edizione della trasmissione di Discovery+ e Real Time (che in precedenza andava su Sky e Tv8). Non lascia adito a dubbi il messaggio di lei per il compleanno di Peronespolo. Insomma, Matrimonio a prima vista è stato in un certo senso galeotto, ma in modo del tutto particolare.

Avrei potuto scegliere una foto più “composta” o “misurata” ma questa credo ci rappresenti.. “esuberante” e “vivace” come noi! #happybirthday #auguri #love #us #noi

Chi è Giorgia Pantini, a Matrimonio a prima vista con Luca Cantiano

Com'è noto, il reality vede sei concorrenti che non si conoscono tra loro, abbinati tra loro al fine di formare tre coppie che conoscono per la prima volta il giorno del loro matrimonio diventando per la legge marito e moglie. Sono chiamati a sperimentare la vita matrimoniale, sotto l'occhio di alcuni esperti, sociologi e psicologi. Insegnante di educazione fisica e sportiva, proveniente da Roma, Giorgia Pantini ha partecipato a Matrimonio a prima vista nell'edizione numero 5 in onda da settembre a dicembre 2020. Al suo fianco Luca Cantiano: alla fine del percorso avevano deciso di restare sposati. Poi, però, a qualche mese di distanza, hanno divorziato.

Chi è Fabio Peronespolo, a Matrimonio a prima vista con Clara Campagnola

Anche il legnanese Fabio Peronespolo e Clara Campagnola, coppia della sesta edizione in onda nel marzo aprile 2021, avevano deciso di restare sposati. Poi, però, sono bastati pochi giorni di vita quotidiana per spingerli alla separazione. "Lui non ha capito tante cose di me", aveva spiegato Clara a Fanpage.it. Insomma, entrambi i percorsi sono andati male (ad oggi, coppia rimasta sposata del programma è quella formata da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi). Chissà che a Fabio e a Giorgia non vada meglio rispetto a quanto accaduto con i rispettivi "sposi".