Antonio Giungo e Nadia Chahar di Temptation Island hanno riconosciuto le loro responsabilità e ora hanno tutte le intenzioni di risolvere i loro problemi di coppia. I due hanno abbandonato il programma e il loro viaggio nei sentimenti dopo un falò molto silenzioso, durante il quale Nadia faticava a dare al suo fidanzato delle risposte. Ora, hanno capito che deve esserci più dialogo e solo così forse riusciranno a superare i problemi, compresa la differenza di età che li ha portati ad allontanarsi. Ma c'è una persona che entrambi non hanno dimenticato, il single Stefano, tentatore di Nadia.

Le parole di Antonio sul single Stefano

Intervistati dalla rivista Uomini e Donne Magazine, Nadia e Antonio ripercorrono il loro percorso a Temptation Island. Nadia non dimentica Stefano, il single tentatore conosciuto nel villaggio. Ma ora è pronta a minimizzare il rapporto. "basato solo sul divertimento". Nadia spiega che: "Non c'era alcuna complicità mentale: non mi ha aiutato a capire quali potessero essere le mie mancanze nella relazione con Antonio". Il suo fidanzato, d'altro canto, è convinto che tra loro ci fosse solo un rapporto di amicizia, che il tentatore avrebbe sfruttato a suo vantaggio: "Lui ci marciava molto sù, ma non c'era che da aspettarselo". Oggi Antonio si pente di non essersi esposto di più nel villaggio fidanzati: "Mi pento di non aver fatto vedere tutto me stesso, mi sono chiuso".

Il falò silenzioso di Nadia e Antonio

È un falò atipico quello che si è svolto tra Nadia e Antonio. Poche e sussurrate le risposte di Nadia, alle tante domande del suo fidanzato che ha visto scorrere le immagini di lei nel villaggio, sempre più vicina al single Stefano. "Non so che farei fuori, non me lo sono chiesta", ha detto lei in visibile difficoltà. Per questo motivo davanti al falò non c'è stato un vero e proprio chiarimento e Antonio ha ben presto abbandonato il terreno di scontro. A prendere le redini della conversazione è stata Alessia Marcuzzi, che ha avanzato alcune domande alla fidanzata: "Ti senti cambiata?". Lei ha annuito senza dare spiegazioni. Così il falò si è concluso con una velocità sorprendente e i due hanno lasciato il programma insieme.